Eskişehir'deki Yasin Çakır Un Fabrikası'nda 23 işçi işten çıkarıldı

Eskişehir’deki Yasin Çakır Un Sanayi Ticaret AŞ’de 23 işçinin, DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları için Kod 46 ve Kod 49 ile işten çıkarıldığı iddia edildi.

İşten çıkarılan Ali Dolak, “İşe geri alınmak istiyoruz. Bu, işçinin kaderi olmamalı. Çünkü Türkiye’de bu şartlarda milyonlarca işçimiz var... Gün geliyor, sırtımızdan 3 bin çuval geçiyor, 3 bin 500 çuval geçiyor. İşimiz çok ağır ama paramız hafif” diye konuştu. Diğer işçi Mehmet Ali Ege ise “Bizim tek talebimiz içeri de insanca çalışmak, sendikalı çalışmak. Huzur içinde çalışmak istiyoruz” dedi.

'İşçi hayatları bu kadar ucuz olmamalı'

"İçerideki sıkıntılarımız şöyleydi: Devamlı 12 saat çalışıyorduk, aldığımız ücretler çok komik rakamlardı. 50 saat mesai yapan arkadaşlarımız 5 bin 400 lira, 5 bin 500 lira gibi paralar alıyordu. Biz, bunun önüne geçmek istedik, patronlarımızdan rica ettik, ‘İyileştirin’ dedik ama hiçbir zaman bize ‘olur’ ile yaklaşmadılar" diyen işçi Ali Dolak, "Buradayız, fabrikamızın önündeyiz. İşe geri alınmak istiyoruz. Bu, işçinin kaderi olmamalı. Çünkü Türkiye’de bu şartlarda milyonlarca işçimiz var. Bu işçiler bu şekilde, iki dudak arasından çıkan sözle işten atılmamalı. Buna birilerinin engel olması lazım" dedi.

İşçi Dolak, "İşçi hayatları bu kadar ucuz olmamalı" diyerek duruma tepki gösterdi.

'Hakkımızı arıyoruz'

Hukuksuz bir şekilde işten atılmaların suç olduğunu söyleyen Şevket Bulut, "Çıkışlarımız da tazminatsız ve işsizlik maaşı alamamamız amacıyla Kod 46 ve Kod 49 gerekçesi ile verildi. Kod 46, hırsızlık ve patronun bilgilerini dışarıya sızdırmakla ilgili; Kod 49’da da ‘patronun bilgilerini dışarı sızdırmak ve içeride makinelere zarar vermek’ diye işten attılar. Hiçbir aslı yok bunların. Biz hakkımızı arıyoruz, bizi geri içeri alsınlar. Sendikalı olarak alsınlar" dedi.

'Tek talebimiz içeride insanca çalışmak'

"Bizim tek talebimiz içeride insanca çalışmak, sendikalı çalışmak" diyen diğer bir işçi Mehmet Ali Ege, "Sürekli işi yokuşa sürmeye çalışıyorlar. Bizim tek istediğimiz şey, saygı ve sevgi çerçevesinde sendikalı olarak, örgütlü olarak çalışmak. Başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı. (ANKA)