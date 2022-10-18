Eskişehir'de basın açıklamasına katılan işçiler işten atıldı

DİSK’e bağlı Türkiye Gıda İş Sendikası tarafından Yasin Çakır Un Sanayi ve Ticaret A.Ş’de sendikalarının çoğunluk sağladığı halde görüşmelerin sonuçsuz kalındığı söylenerek, baskıların ve keyfi uygulamaların sona erilmesi için basın açıklaması yapıldı.

Fabrika önünde düzenlenen basın açıklamasının ardından patron tarafından 23 işçi işten atıldı. İşçiler ise arkadaşlarının işe geri alınması için üretimi durdurdu.

Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, "İşverenlerin bu kadar keyfi ve hukuksuz davranışlarına artık bir dur deyin" dedi.

'Böyle bir yasa böyle, bir hukuk yok'

Fabrika önünde bekleyiş devam ederken Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, şunları söyledi:

"Biz yaklaşık bir buçuk aydır buradaki örgütlenme çalışmamızı tamamladık. Burada iş verene toplu iş sözleşmesi için çağrıda yaptık. Yönetim kurulu başkanıyla yüz yüze yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşmede yaptık. Avukatla defalarca telefonla konuştuk. Biraz önce genel işletme müdürü müdür, amiri midir onunla da görüştük. Bugün burada bir kez daha basın açıklamasıyla bu iş yerinin sendikalı olduğunu, örgütlü olduğunu, bu işyerinde eskisi gibi bir çalışma düzeninin olmayacağını oturup masada toplu iş sözleşmesi yapmadan herkesin kendi hukukunu, kendi hakkını savunacak çalışma düzeninin devam etmesini istedik

Biz basın açıklamasını yapıp daha buradan ayrılıp Atışkan Alçı’nın işçilerine ziyarete gidip grev yerinde dayanışmamızı gösterelim derken haber geldi. Saat 15.00’te işe girecek vardiyayı işe almadılar. Hem diyorlar geri iş başı yapın üretim olsun hem de bizimle birlikte basın açıklamasına katılan işçi arkadaşlarının işe alınmadığını. Bu tamamen kanun dışı, hukuk dışı, yasalara ve anayasaya aykırı. Biz buradan yetkililere, bakanlara ve bakanlığa, bölge çalışma müdürlüğüne sesleniyoruz. İşverenlerin bu kadar keyfi ve hukuksuz davranışlarına artık bir dur deyin. Bu işletmede biraz önce bir arkadaşımız vardı. Bu arkadaşımızın banka kartı elinden alınıyor. Bu arkadaşımızın maaşını çekiyorlar. Hiç vermiyorlar.

Bir işçinin elinden banka kartını almak hırsızlıktır. Başka bir şey değil. Hırsızlık. İşçi arkadaşlarımızın e-devlet şifrelerini ellerinden almak, onların özel hayatına müdahaledir. Bu böyle bilinsin. Burası yasalarla kurulmuş bir işletme. Ben işçinin banka kartını elinden alırım, ben işçinin e devlet şifresini elinden alırım, ben işçiyi istediğim zaman işe alırım, istediğim zaman atarım. Böyle bir yasa böyle, bir hukuk yok."

İşçiler basın açıklaması sırasında sık sık “Haklıyız, hakkımızı alırız” sloganları attı. (ANKA)