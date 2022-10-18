İstanbul Kartal’da faaliyet gösteren Abdullah Efendi Kahve Künefe’de işten ayrılan işçiler ücretlerini alamıyor.

Sigortasız ve güvencesiz çalıştırılan işçilerin yaşları 16 ile 22 arasında değişirken; yoğun çalışma saatleri nedeniyle bir süre sonra işten ayrılan işçiler, ücretlerini alamıyor.

Hırsızlıkla suçladı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, çalıştığı bir aylık sürede hiç izin yapmadığını, buna karşılık sigortasız çalıştırıldığını söyledi. İşten ayrıldıktan sonra ise parasını isteyen genç işçi, patron tarafından ‘hırsızlıkla’ suçlandı.

Alacaklarını isteyen işçinin aktardığına göre patron uzun süre işçinin telefonlarına çıkmadı. Bir süre sonra patrondan mesaj alan işçi, ‘’Ne parası istiyorsun? Yaptığın hırsızlıklara say’’ gibi ifadelerle karşılaştı.

Çocuk işçi çalıştırıyor

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen diğer ihbarlara göre de 16 yaşındaki bir çocuk işçi aynı iş yerinden alacaklarını alamadı. Ailesi ile birlikte ücretini almaya gittiğinde ise patronun ailesine ‘’Kızınız alkol, sigara içiyor’’ dediği aktarıldı.

📢Abdullah Efendi Kahve Künefe’de ücretleri ödenmeyen işçiler tehdit ediliyor!



🔴Sigortasız çalıştırılan işçilerin yaşları 16 ile 22 arasında değişirken; yoğun çalışma saatleri nedeniyle işten ayrılan işçiler, ücretlerini alamıyor.



👇🏼https://t.co/8MxWduad21 pic.twitter.com/IxVxGIOqf5 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 18, 2022

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]