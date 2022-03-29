Eskişehir'deki havalimanının kapatılması girişimi AKP'li vekili de 'rahatsız' etti

Yolcu garantili Zafer Havalimanı'na inen yolcu sayının çok düşük olması sonrası AKP iktidarı çözümü Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı kapatma, oradaki yolcuları Zafer Havalimanı'na yönlendirme hazırlığına başlamıştı.

AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Havalimanıyla ilgili çekincelerimizi Binali Yıldırım'a 1 Mart’ta yapılan İl Danışma Toplantısı’ndan sonra valilikte yapılan toplantıda enine boyuna anlattık" diyen Avcı, "Özellikle Avrupa’dan gelen yolcular ve turizm acentelerinin tercihlerini Hasan Polatkan’dan yana kullandıklarını, çünkü Eskişehir’de ciddi miktarda Emirdağlı nüfusu olduğunu, Avrupa’dan gelenlerin öncelikli olarak Eskişehir’deki havalimanına değil, Eskişehir’e geldiklerini, çünkü Eskişehir’de evleri olduğunu söyledik. Zafer Havalimanı’nda onlar açısından çeşitli ulaşım problemleri var. Eskişehir onlar için daha rahat oluyor. Bir takım yapay girişimlerle Hasan Polatkan’ın yolcusunun Zafer Havalimanı’na aktarılacağı düşüncesinin yanlış olduğunu da aktardık" ifadesini kullandı.

Zafer Havalimanı’nı canlandırmak isterken iki adet atıl durumda havalimanı oluşmasına sebep olma tehlikesi olduğunu dile getiren Avcı, şöyle devam etti:

"Bunun hesabının iyi yapılması gerekiyor. Bunların tamamı 1 Mart’ta Binali Yıldırım’a anlatıldı. 16 Mart’ta AK Parti Genel Merkezi’nde Ulaştırma Bakanı, AK Parti Milletvekilleri ile toplantı yaptı. Oraya katıldım. O toplantıda bakanımıza Eskişehir’in ulaşımla ilgili sorunlarını anlattım. Bizim projelerimizi hızlandırmalarını istedim. Ulaştırma Bakanımız notlarını aldı ve gerekeni yapacağı konusunda bizde kanaat oluştu. Yarın Ulaştırma Bakanımız ile bu konu üzerine bir toplantı yapacağız. Ben, Emine Nur Günay, Harun Karacan, Burhan Sakallı, Metin Nurullah Sazak ile Ulaştırma Bakanımızla toplantıda bunları konuşacağız ve inşallah bir çözüm üreteceğiz. Henüz havaalanı kapatıldı veya kapatılacak olayına girmeden rasyonel bir şekilde argümanlarımızı ilgili herkesle ve gerekirse Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz.”