Zafer Havalimanı’nın garanti ücretini çıkarmak için gözlerini Eskişehir Havalimanı'na diktiler

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı sivil ticari yolcu taşımacılığına kapatılmak isteniyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) tarafından işletilen havalimanının kapatılmak istenmesinin gerekçesi AKP iktidarına özgü bir hikayeyi barındırıyor.

soL'un edindiği bilgiye göre, havalimanının uçuşlara kapatılmak istenmesinin gerekçesi AKP'nin yolcu garantili olarak yaptırdığı Zafer Havalimamı'nın neredeyse hiç kullanılmaması oldu.

AKP'nin amacı yılda 100 bin yolcuya hizmet veren Eskişehir Havalimanı'nın kapısısına kilit vurmak, bu yolcuları 1 milyon 300 binin üzerinde yolcu garantisi verdiği ancak sadece 10 bin kişinin kullandığı Zafer Havalimanı'na yönlendirmek.

Nüfusu 248 bin olan Kütahya'ya 1,3 milyon yolcu garantisi verilmesi sonrası her yıl milyonlarca lira garanti ücret bedeli şirkete ödenirken, gelinen noktada Eskişehir Havalimanı'nın hedef alınması Eskişehirlilerin tepkisini çekmiş durumda.

soL'un Eskişehir'deki havalimanı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, söz konusu adım Nisan 202'de atılabilir.

Zafer talimatı verildi

Sözcü'den Kemal Altan'ın haberine göre, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın yurtdışı uçuşlara da kapatılması iddiaları üzerine açıklama yapan AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan konuyu hassasiyet ile takip ettiklerini belirterek, “Hasan Polatkan Havalimanı’nın durumuna ilişkin milletvekillerimiz Nabi Avcı ve Emine Nur Günay tarafından gerekli bilgilendirme ve şehrimizdeki hassasiyet bildirilmiştir” paylaşımında bulundu.

AKP MKYK Üyesi Burhan Sakallı, “Biraz önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile görüştüm. Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılamayacağını, kapatılmaması gerektiğini kendilerine ilettim. Görüşmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı

'Böyle bir ihaneti aklınızın ucundan dahi geçirmeyin'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Meclis'te yaptığı konuşmada Ulaştırma Bakanlığı'nın havayolu şirketlerine Eskişehir'e uçmama baskısı yaptığını belirterek, “Zafer Havalimanı soygununun ayıbını Eskişehir'deki havalimanını kapatarak ya da işlemez hale getirerek örtemezsiniz! Eskişehir'e, Eskişehirlilere, bizim ayrılmaz parçamız Emirdağlılara ve Eskişehir'imizi gezip görmek isteyen milyonlarca vatandaşımıza böyle bir ihaneti aklınızın ucundan dahi geçirmeyin” dedi.