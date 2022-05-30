Eskişehir'de yasağa tepki: Dede Korkut Parkı'nda buluşan kadınlar yoga yaptı

Eskişehir Valiliği'ne bağlı Türk Dünyası Kültür Vakfı'na ait olan bir parkta yoga yapan 15 kişiye park görevlileri müdahale ederek etkinliği engellemişti. Konuya dair Türk Dünyası Kültür Vakfı'ndan yapılan açıklamada "park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerekmektedir" denilmişti.

Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri ise bugün saat 18.30'da Dede Korkut Parkı'nda yoga için buluşacaklarını duyurmuştu.

Dede Korkut Parkı'nda buluşan kadınlar, parkta yoga yaptı. Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri, "'Dede Korkut Parkı'nda yoga yapıyoruz. Kadınlar karanlığa geçit vermeyecek, yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın laiklik, özgürlük ve eşitlik mücadelemiz. Yaşasın dayanışma" ifadelerine yer verdi.