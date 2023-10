Eskişehir’de ulaşım zammına öğrenciler tepkili: 'Geçinmemiz mümkün değil'

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonucu alınan karar ile Eskişehir’de ulaşıma zam geldi. Tam bilet 12 TL’den 15 TL’ye, indirimli bilet ise 6 TL’den 7,5 TL’ye yükseldi. Ayrıca okul ve personel servislerine de zam geldi. Belediye, zamlara gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi. 23 Ekim Pazartesi gününden itibaren uygulanacak zamlı tarifeye öğrencilerden tepki geldi.

soL’a konuşan öğrenciler sık sık toplu taşıma kullandıklarını söyleyerek üniversitelerdeki yemekhanelere gelen son zamlardan sonra bu ulaşım zammının kendilerini ekonomik olarak zorlayacağını belirtti.

‘Okulum yürünebilir bir mesafede olsaydı kesinlikle yürümeyi tercih ederdim’

“Okula gidip gelmek için günde en az iki kere toplu taşıma kullanıyorum” diyen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Burak “Eskişehir her ne kadar her yerin birbirine yakın olmasıyla meşhur bir şehir olsa da kış kendini hissettirmeye başladıkça toplu taşıma kullanmak zorunda kalıyoruz. Dolasıyla kışın masraflarımızın arasına toplu taşıma ücreti de giriyor” sözleriyle toplu taşıma kullanımının bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Her gün defalarca toplu taşıma kullanması gereken öğrenciler olduğunu hatırlatan Burak 7,5 TL’nin kulağa başta çok gelmediğini ancak öğrencilerin uzun vadede ulaşıma ekonomik olarak zorlanacakları bir bütçe ayırması gerektiğini söyledi. Eskişehir’in “öğrenci kenti” olarak adlandırıldığını hatırlatan Burak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyeler biraz inisiyatif gösterip bu tip zamları en azından indirimli kartlar için sabitleyebilir. Özellikle bir öğrenci kentiyseniz bunu yapmak zorundasınız. Buranın esnafı da belediyesi de biz öğrenciler sayesinde hayatta kalıyor.”

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğrencisi İkbal'se okulunun şehre uzaklığına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Günde en az iki kere toplu taşıma kullanıyorum, okulum uzakta olduğu için başka bir alternatifim de yok. Yürünebilir bir mesafede olsaydı kesinlikle yürümeyi tercih ederdim. Çünkü o kadar para hiçbir öğrencide yok. Bu haliyle geçinmemiz mümkün değil.”

İki sene önce üniversiteye başladığında ulaşımın 1,80 TL olduğunu söyleyen İkbal haftada en az on kere toplu ulaşım kullandığını belirtti. "ESTÜ’ye gidip gelmenin maliyeti zamlı fiyatlarla günlük 15 TL" diyen İkbal bu rakamların öğrencileri zorladığının altını çizdi.

Öğrenciler yemekhane zamlarını da hatırlatıyor: ‘Zaman zaman öğün atlayarak yaşamaya başladık’

Yemekhane zamlarını da hatırlatan Burak ve İkbal, zamların hayatlarını günden güne daha kötü etkilediğini vurguladı.

Kredi Yurtlar Kurumu’nun kendilerine hâlâ 1250 TL gibi komik bir rakam verdiğini ve bu paranın ulaşıma, barınmaya ve beslenmeye yetmediğini söyleyen Burak şunları kaydetti:

“Her gün her şeye zam geliyor. Her geçen gün markete girmeye korkar olduk, yeterince beslenememeye, zaman zaman öğün atlayarak yaşamaya başladık. Bunlar yetmezmiş gibi her gün milyonlarca ihale alıp satan üniversitemiz, bir ayda iki kez zam yaparak 9 TL olan yemekhane ücretini 15 TL’ye çıkardı. Onlar için belki çok küçük rakamlar olabilir ama bizlerin cebindeki her kuruş çok kıymetli.”

İkbal, art arda gelen zamlar için “Nereye kadar böyle gidecek?” diye sorarak “Okulda zaten yemekhaneye 15 TL vermek bile bizi etkilerken şimdi bir de ulaşıma bir o kadar vereceğiz” diyerek duruma tepki gösterdi.