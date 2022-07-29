Eskişehirde suya yüzde 40 zam: 'Bu düzende kuyrukların sonu gelmez!'

Olağanüstü ESKİ Genel Kurulu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında toplandı.

Genel kurulda gündeme gelen 2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi ile ilgili madde görüşüldü. Söz konusu madde oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine 29 Temmuz itibariyle geçerli olmak üzere şebeke suyuna yüzde 40 zam yapıldı.

TKP Eskişehir İl örgütü, zam kararının ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada "En temel haklarımız için para ödemeye, bu düzene mahkum değiliz!" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

CHP’DEN AKP’NİN BENZİN KUYRUĞUNA ALTERNATİF 'SU KUYRUĞU'

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar ile suya %40 oranında zam yapıldı. KDV ve ÇTV hariç 1 m³ su fiyatı 5.67’den 7.93’e yükseldi.

Artan yakıt, elektrik, doğal gaz ve kira fiyatları ile beraber halkımızın hayatı cehenneme dönmüşken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de zam furyasını boş geçmiyor. Geçen hafta yapılan meclis toplantısından başka hesaplarla geçmeyen su zammı, bu hafta yapılan Belediye Meclisi toplantısından geçti. Meclisten bugün geçen karar, bu geceden itibaren geçerli olacağı için Eskişehir halkı bütün akşamını su kuyruğunda geçiriyor. Diğer kentlerde olduğu gibi Eskişehir’de de yapılan zamlara bahane hazır: “Maliyetler arttı, zam olmazsa bu hizmetleri karşılayamayız.”

En temel haklarımızı kâr kapısı haline getirdikleri için, belediyeleri birer kamu hizmeti sunan kurumlar olarak değil birer şirket gibi yönettikleri için kamusal haklarımız söz konusu olduğunda ilk akıllarına gelen halkın cebine göz dikmek.

Bu akıl dışı düzene ve düzen siyasetçilerine mahkum değiliz. İnsanlığın geldiği noktada su, elektrik, ısınma gibi bütün haklarımızı ücretsiz olarak karşılayabiliriz. Yeter ki bu akıl dışı düzenden ve düzen siyasetçilerinden kurtulup geleceğimizi ellerimize alalım.

İktidarıyla muhalefetiyle, AKP’siyle CHP’siyle bu düzende kuyrukların sonu gelmez!

En temel haklarımız için para ödemeye, bu düzene mahkum değiliz!