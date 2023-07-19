Eskişehir'de planlanan siyanürlü 3. zehir barajına tepki: 'TMSF elini Kaymaz’dan çek'

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın İşletmeleri, Eskişehir Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi’nde 3. atık depolama tesisini yapmak için çalışmalara başladı.

Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni 3. Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi Projesi kapsamında 2 milyon 700 bin ton cevherin işlenmesi ve 5,6 ton altın ile 5,4 ton gümüş madeni üretilmesi gerçekleşecek. Proje kapsamındaki 2 bin 700 ton cevher Çanakkale, Karapınar Köyü’nde yer alan Koza Altın İşletmeleri’ne ait altın ve gümüş madeninden taşınacak.

3. Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi Projesine tepkiler artıyor.

Eskişehir Çevre Derneği öncülüğünde, dernekler, siyasi parti temsilcileri, çevre aktivistleri Sivrihisar ilçesi Kaymaz mahallesinde buluştu. Eyleme, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Atatürkçü Düşünce Derneği, TKP, TİP, EMEP, SOL Parti, İYİP, CHP destek verdi.

Eyleme katılanlar, ‘Havama, suyuma, toprağıma karışma’, ‘TMSF elini Kaymaz’dan çek’, ‘Kaymaz halkı toprağına sahip çık’, ‘Kaymaz susma, toprağına sahip çık’ şeklinde sloganlar attı.

'Kaymaz diye bir mahalle kalmayacak'

Basın açıklamasında konuşan ESÇEVDER Başkan Yardımcısı Filiz Fatma Özkoç, "Şirketin hazırladığı ÇED raporuna göre 5 milyon 500 bin metreküp yapılacak 3. zehir atık barajı 10 yılda dolacaktır. Durum böyle olunca dördüncü ve beşinci zehirli atık barajı yapılması kaçınılmazdır. Bunun neticesinde 1 milyon kişi ve Kaymaz diye mahalle kalmayacaktır. Kaldı ki altın uğruna Kaymaz mahallesinin taşıttırılması bile gündemdeyken... Ayrıca Kaymaz daki meralar, tarım arazileri yani tarım ve hayvancılık yok olacaktır. Kanserden senede 60-70 kişinin öldüğü bir mahalle zaman içinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır" dedi.

'Olası bir depremde büyük bir felaket yaşanabilir'

Basın açıklamasının ardından söz alan Eskişehir CHP Milletvekili Jale Nur Süllü "Biz çok uzun süredir Kaymaz’daki mücadelemizi sürdürüyoruz ama ne yazık ki bu mücadelede Kaymaz halkını çok yanımızda göremiyoruz. Uzun yıllardır ÇED raporunun yeterli olmadığını söylüyoruz. Aynı zamanda ÇED raporlarının da yer alması gerekiyor. Bölge aynı zamanda deprem riskinin yüksek olduğu ve olası bir depremde büyük bir felaket yaşanabilecek bir bölge. 2019 yılı deprem analizi raporunda buranın yüksek deprem riski olduğu söyleniyor ve siyanür havuzlarında olası bir depremde yaşanacak sızmalar toprağa, havaya ve suya karışacak" ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan çiftçi Celal Öngel, Kaymaz'ın civar köylerinin pek çoğunun su kaynağının Kaymaz'dan geçtiğini ve buradaki zehirlenmenin herkesi etkileyeceğini belirtti.