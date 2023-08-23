Eskişehir'de ormanlık alanda yangın: 300 hektarlık alan zarar gördü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, gazetecilere, öğle saatlerinde bir tarım aletinden çıkan kıvılcımın anız yangını başlatması sonrası ormanlık alana sıçramasıyla olayın başladığını söyledi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hemen müdahale etmesine rağmen alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Şu saat itibarıyla önemli ölçüde çevresinde kontrol sağlanabilecek şekilde tedbirler alınmıştır. Ancak yangın yine belirli noktalarda devam etmektedir. Şu ana kadar yangına 1 uçak, 5 helikopter müdahale etmiştir. Toplam itibarıyla baktığımızda 29 arazöz, 10 itfaiye, 25 su tankeri ve 28 çeşitli iş makineleriyle müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla hava sıcaklığı 27 derece civarındadır. Gecenin ilerleyen saatlerinde sıcaklığın düşeceği, sabah saatlerinde 18 dereceye kadar inebileceğini Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden öğrendik. Rüzgar şu anda saatte 30-35 kilometre hızla devam etmektedir. Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgar riski hafif olmakla birlikte nem oranının yüzde 55-60'lara kadar çıkabileceği, rüzgar bakımından da daha ılımlı noktayı beklediğimizi ifade etmek isterim."

'Bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı'

Aksoy, "Yaklaşık 300 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Kesin sonuçlar yangın kontrol altına alındıktan sonra miktar belirlenerek kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkışına neden olan kişiyle ilgili soru üzerine Aksoy, "Adli işlemler başlatılmıştır. Bir kasıt olmamakla beraber ilk değerlendirmelere göre adli süreç soruşturma yürütülmekte" dedi.

Aksoy, Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolunun zaman zaman ulaşıma kapatıldığı ancak şu an için risk bulunmadığını, kontrolle şekilde iki yönden trafiğe açık olduğunu aktardı.

Yangının yerleşim yerlerine etkisinin olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Aksoy, "Ön tedbirler aldık ama şu aşamada yerleşim yerlerinin boşaltılmasını gerektirecek bir durum ortada olmadığını değerlendiriyoruz. Tabii ki rüzgarın şiddetlenmesi, rüzgarın yönünün farklı bir noktaya doğru esmesi durumunda bu tedbirlerimiz de her zaman gündemimizde olacak" değerlendirmesinde bulundu.

'Kontrol altına alınamadı'

Aksoy, "Yangın kontrol altına alındı, diyebilir miyiz?" sorusuna ise "Şu aşamada diyemeyiz. Belirli noktalar kontrol altında ama yine de etrafını tamamen çevirmeden 'Kontrol altına alındı' diyemeyiz. Bütün ekiplerimiz gece boyu bu çalışmalarını sürdürecek. Şimdi belirli bir alanda devam ediyor. Değişik noktalarda var. Gece olması nedeniyle şu aşamada karadan müdahale ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale tekrar başlayacak" yanıtını verdi. (AA)