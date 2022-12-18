Eskişehir'de kadın cinayeti: Erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Ayşenur yaşamını yitirdi

Eskişehir Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir evde H.F. ile kız arkadaşı olduğu belirtilen Ayşenur Ç. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. H.F, tabancayla Ayşenur Ç'ye ateş etti. Yaralanan Ayşenur Ç, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayşenur, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ayşenur Ç'nin cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili H.F. ile arkadaşı M.F'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden H.F'nin emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu iddia ettiği aktarıldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)