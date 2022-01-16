Eskişehir’de 'Geçinemiyoruz' pankartı için 18 bin TL para cezası

Eskişehir Halkevi şube binasının dış cephesine “Geçinemiyoruz. Zamlar geri alınsın” yazılı bir pankart asmıştı.

Valiliğin emriyle gelen polis ise “halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği, devletin kurum ve organlanı zan altında bırakabileceği ve farklı görüşten grupları karşı karşıya getirebileceğinden” pankartın asılı durmasına izin verilmeyeceği ibaresinin geçtiği bir tutanak tutmuştu.

Sendika.org'da yer alan habere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bugün Eskişehir Halkevi’ne asılan pankarttan dolayı 18 bin lira para cezası kesti. Kabahatlar Kanunu’na göre kesilen para cezası, Şube Başkanı Cevat Aydemir’e tebliğ edildi.

Cezanın ardından Eskişehir Halkevi üye ve yöneticileri pankartı yeniden şube binasının dış cephesine astı.