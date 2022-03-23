Eskişehir'de 'geçinemiyoruz' eylemine katılan 100 kişiye soruşturma

Eskişehir’de 12 Şubat’ta yapılan “Zamlar geri alınsın” protestosuna katılan ve aralarında Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç ve siyasi parti temsilcilerinin de olduğu 100 kişi hakkında “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlaması ile soruşturma açıldı.

Hakkında soruşturma açılanlardan Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç, suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, anayasal haklarını kullandıklarını belirtti. Genç, “Biz geçen hafta soruşturma açıldığını öğrendik. Dün de emniyetten aradılar ve ifadeye çağırdılar. CHP'den yaklaşık 12 kişi hakkında soruşturma açıldı. Zamları protesto etmek suç mu? Bizler anayasal hakkımızı kullanarak, zamları protesto etmek için oradaydık” dedi.

Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Açıklama yapılacak yere kadar yürümek istedik. Ancak polisin engeliyle karşılaştık. Tamamen tek bir amacımız vardı; zamların protesto edilmesi. Her yerde ufak, tefek sıkıntılar yaşanıyor. Ama orada polisin sert müdahalesiyle karşılaştık. Bir taşkınlık yapılmadı, herkes yanında getirdiği faturayı yakarak, zamları protesto etti. Aslında biz, sizlerin de ödeyemediği faturalar için oradaydık. Ben orada bizi engelleyen polislere de ‘Sen evine gelen zamlı faturalardan şikayetçi değil misin?’ diye sordum. Herkes zamlardan ve gelen yüksek faturalardan şikayetçi. Birilerinin ses çıkartması gerekiyordu. Eskişehir’den bu ses çıktı. Ama diğer illerde olmayan bir durumla karşılaşıldı. Tek gerekçeleri de güvenlik. Eyleme katılanlar ne taşkınlık yaptı ne taş attı ne bir tarafı ateşe verdi. Bir olay da olmadı. Eylemde, milletvekillerimiz vali, emniyet müdürünü aramasına rağmen yürüyüş için izin çıkmadı.” (ANKA)