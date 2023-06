Eskişehir'de eski sevgilisi tarafından 12 yerinden bıçaklandı: Saldırgan tutuklandı

Eskişehir'de 34 yaşındaki spor eğitmeni Gamze C., 3 ay önce ayrıldığı ve hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı 42 yaşındaki eski sevgilisi Fatih Durmaz tarafından 12 yerinden bıçaklandı. Gamze C. hastanede tedavi altına alınırken, yakalanıp gözaltına alınan Fatih Durmaz ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; Gamze C., dün akşam bir arkadaşlarıyla birlikte Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gitti. Gamze C.’yi takip ettiği öne sürülen Fatih Durmaz, Gamze C. dışarı çıktığında bıçakla saldırdı. Gamze C. vücuduna aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yaralanırken, Durmaz ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Gamze C., Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gamze C.’nin kolları, başı ve karnında 12 bıçak yarası olduğu tespit edildi.

Çok sayıda suç kaydı var

Olayla ilgili çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Durmaz’ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gamze C.’nin, hakaret ve yaralama suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirtilen Fatih Durmaz hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmaz, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Adliyeden çıkarılırken gazetecilerin "Pişmanım mısın?" sorusunu yanıtlayan Durmaz, "Hayır değilim, Allah’a havale ediyorum” dedi.