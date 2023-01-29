Eskişehir'de eşini, Bilecik'te oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Polise teslim olan Mehmet A'nın (86) Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından Bozüyük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Mehmet A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A. (86), dün evde tartıştığı eşi Fatma A'yı (84) tabancayla öldürmüş, daha sonra Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek oğulları Erol A. ile Osman A'ya silahla ateş etmişti. Ağır yaralanan kardeşlerden Erol A, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Osman A. Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Emekli Uzman Jandarma Mehmet A, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olmuştu. (AA)