Eskişehir'de elektrik zammı eylemi: 'Enerji şirketleri kamulaştırılsın!'

#Eskisehir - Polis barikat kurdu ancak yürümek için direniyoruz, alanı terk etmiyoruz. Yolun karşısından eylemi görüp gelenler de haklı taleplerimizde bizi yalnız bırakmıyor. Enerji sektöründe #hemendevletleştirme @devletlestirme pic.twitter.com/62ZJfrjP6H