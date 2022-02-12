Eskişehir'de elektrik zammı eylemi: 'Enerji şirketleri kamulaştırılsın!'

Eskişehir'de elektrik zamlarına karşı sokağa çıkan yurttaşlar, 'Enerji şirketleri kamulaştırılsın!' dedi.

Haber Merkezi

Eskişehir'de yurttaşlar elektrik zamlarına karşı sokağa çıktı.

Atatürk Caddesi'nde toplanan yurttaşlar, "Hemen devletleştirme" talebiyle bir araya geldi.

Yurttaşlar "Enerji şirketleri kamulaştırılsın!" dövizleri taşıdı.

Polis basın açıklaması yapmak isteyen yurttaşlara biber gazıyla saldırdı.

Buna rağmen yurttaşlar toplanmayı sürdürdü. 

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