Eskişehir'de elektrik zammı eylemi: 'Enerji şirketleri kamulaştırılsın!'

Eskişehir'de yurttaşlar elektrik zamlarına karşı sokağa çıktı.
Atatürk Caddesi'nde toplanan yurttaşlar, "Hemen devletleştirme" talebiyle bir araya geldi.
Yurttaşlar "Enerji şirketleri kamulaştırılsın!" dövizleri taşıdı.
#Eskisehir - Polis barikat kurdu ancak yürümek için direniyoruz, alanı terk etmiyoruz. Yolun karşısından eylemi görüp gelenler de haklı taleplerimizde bizi yalnız bırakmıyor. Enerji sektöründe #hemendevletleştirme @devletlestirme pic.twitter.com/62ZJfrjP6H— Vişnelik Semt Evi (@VisnelikE) February 12, 2022
Polis basın açıklaması yapmak isteyen yurttaşlara biber gazıyla saldırdı.
Buna rağmen yurttaşlar toplanmayı sürdürdü.