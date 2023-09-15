Eskişehir’de de Selçuk Ecza Deposu emekçilerinin dertleri aynı

Kötü çalışma koşulları ve düşük ücret politikalarıyla gündeme gelen Selçuk Ecza depolarında sular durulmuyor.

Geçtiğimiz günlerde Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan Selçuk Ecza Deposu işçileri yaşadıkları koşulları anlatmışlardı. Kamuoyuna yansıyan haber sonrasında ülkenin dört bir yanından ihbarlar gelmeye başladı ve benzer şikayetlerde bulunan işçilerin sayısı artmaya başladı.

Ankara depoları ile ilgili çıkan haberlerden sonra Eskişehir Selçuk Ecza Deposu işçileri de Patronların Ensesindeyiz’e ulaşarak yaşadıkları sorunları anlattılar. Firmanın genel yaklaşımı konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulunan bir depo işçisi şunları söyledi:

“Sektörün en büyük firması olduğu halde rakiplerine kıyasla en düşük maaşı verdiği için çalıştıracak adam bulamıyorlar. Yeni giren arkadaşlar da kısa bir süre çalışıp bu paraya bu iş yapılmaz diyerek işi bırakıyorlar. Sürekli olarak sirkülasyon ve personel eksikliği yaşanıyor. Bu sebeple diğer çalışan personelin omuzlarındaki iş yükü dayanılmaz bir hâl almaya başladı. Buna karşın eksik personelin yükünü sırtlamaya çalışanların maaşlarında en ufak bir düzeltme yapılmıyor. Bunu dile getirenler de şartlarımız bunlar, beğenmeyen işi bıraksın diyerek istifaya yönlendiriliyor.”

Zaman baskısı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden bir işçi durumu şöyle anlattı:

“Toplantılarda şube müdürü gibi yöneticiler şoförlerimize kurallara uymaları, hız yapmamaları talimatı veriyor fakat sevkiyat bölümünde sürekli 'niye geç kaldın, acele et, çabuk ol' gibi sözlerle baskı yapıyorlar. Dağıtımı yapıp depoya dönmek için verilen sürede kurallara uyarak gidip gelmek mümkün değil. Yetiştirebilmek için trafikte hız yapmak zorunda kalıyoruz. Ceza yediğimizde maaşınızdan 4-5 taksitle kesiliyor. İtiraz edildiğinde şube müdürü hız yapmayın demişti yapmasaydın deniliyor.”

Molalarla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden bir başka işçiyse şunları aktardı:

“Mola kullanmamızda sıkıntı var. İş yoğunluğundan dolayı mola yapamadığımız oluyor. Fakat ertesi gün muhasebeden gelen kâğıtlara sanki mola kullanmış fakat kart basmayı unutmuşuz gibi imza atılıyor. Yapamadığımız mola yapılmış gibi gösteriliyor.”

Bununla birlikte, kış aylarında, soğuk havalarda şoförlerin mola yapmaları için bir alanları bile yok. Şoförler, ısınmak için kapı arkasında bir yerde boş ilaç köpüklerinin, kartonların üstünde çay içiyor, sigara içiyor ve mola yapabiliyorlar.

Düşük ücret politikasıyla nam salan Selçuk Ecza deposunda, bayram mesaisi, resmi tatil, pazar tatillerinde tutulan nöbetler hesaplanırken normal günlük çalışma tarifesi üzerinden mesai ücreti veriliyor. Hiç bir ek mesai ücreti tanımlanmıyor.

Patronların Ensesindeyiz’e konuşan Eskişehir Selçuk Ecza Deposu işçileri, diğer kentlerdeki depolarda yaşanan süreçleri takip ettiklerini ve kendilerinin de bu sürecin parçası olduklarını belirttiler. Sorun yaşayan tüm depolardaki arkadaşlarını yan yana durmaya davet eden emekçiler, birlikte mücadele etme çağrısı yaptılar.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri: Selçuk Ecza Deposu emekçilerinin yanındayız

Diğer yandan, Selçuk Ecza Deposu'nda yaşanan gelişmelere bir tepki de Boyun Eğmeyen İlaç Emekçilerinden geldi. ‘’Selçuk Ecza Deposu Emekçilerinin Yanındayız’’ başlığıyla bir açıklama yayımlayan Boyun Eğmeyen İlaç Emekçilerinin açıklaması şöyle:

‘’Son günlerde Selçuk Ecza Deposu’nda çalışan emekçilerin haklı mücadelesini ilgiyle takip etmekteyiz. Okumuş insan emekçi halka karşı sorumludur, biz de ilaç eczacılık faaliyetinin parçası olan işyerinde yaşanan bu emek mücadelesine sessiz kalamadık.

İlaç dağıtım sektöründe %40’lık bir paya sahip olan, geçtiğimiz yıl net kârını %158 artırarak 2,3 milyar TL kâr elde eden, şimdilerde daha çok kâr hırsıyla hem eczacının gelirine hem çalışanlarının emeğine göz diken bu şirkete karşı emekçilerin yanında saf tuttuğumuzu ilan etmek istedik.

İlaç, keşfinden üretimine; eczacıyla buluşmasından hastaya derman olmasına kadar büyük emeklerle varlık amacını gerçekleştiren, insanlığın ortak mirası bilimin sunduğu bir şifadır.

İlaç, metalaştıkça varlık amacı silikleşir, aynı oranda şirketlerin yatırım aracına, sermaye birikim sürecinin hammaddesine dönüşme eğilimi gösterir. İlaç metalaştıkça üzerinde söz söyleme yetisi eczacıdan büyük sermaye gruplarına geçer. Kendi gücünden bihaber bırakılmış eczacılar da bu sermaye gruplarının emekçilerine dayattıkları hak gasplarının kibar dille olanına tabi kılınır. Bunlardan en bilineni son günlerde kimi ilaç gruplarının ödemelerini erken ödeme dayatmasıyla eczacılardan alarak eczacıları zor durumda bırakan uygulamalardır.

Eczaneler, ecza depolarındaki patronlar ya da hissedarlar değil; o depolardaki sorumlu eczacılar, telefoncular, sevkiyatçılar, ilacın saklama koşullarını sağlayan işçiler, emekçiler olmazsa ilaca erişimde, hizmet sağlamakta zorlanır.

Her gün yollarda defalarca kez kaza geçirme riski atlatarak eczanelerimize girip hızla ilacı hastaya sunmamızı sağlayan motokuryeler, sevkiyatçılar olmasa kanadımız kırık kalır.

Her an bir telefon uzağımızda, bilgisayar başında meslek hastalığı edinerek evine ekmek götüren telefoncular olmasa kanadımız kırık kalır.

Tüm meslektaşlarının altında ücretlere çalışan eczacı mesul müdürleri olmasa bir ecza deposu var olamaz bile.

Biz olmasak, emekçiler olmasa ecza depoları da olmaz, bu patronların üzerinden kâr edebilecekleri iş yerleri de…

İlaç saklama koşullarından bile kötü, insana yaraşmaz koşullarda emekçileri barındıran, iş yeri yemeğini öyle yerlerde yediren, onlara insanlığa yakışmaz davranışlarda bulunan anlayış kabul edilemez.

Eczacıları kendi haklarını kollamaya ve emekçilerin hak gasplarına karşı ses çıkarmaya, telefoncusunun, sevkiyatçısının halini hatırını sorup yanında olmaya davet ediyoruz.

Ve Selçuk Ecza Deposu Emekçileri, bir sözümüz de size

Elinize, emeğinize, mücadelenize sağlık.

Biz buradayız, yanınızdayız.

Tüm özgüveninizle kendinize ve herkese yiğit ozanımız Enver Gökçe’nin şu dizelerini söyleyiverin:

“Biz olmasak ray

Dönen tekerler, yıkanan buğday

Ayın 15’i

Ayın 15’i güzel değildir”