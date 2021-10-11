Eskişehir'de cinsel saldırıdan gözaltına alınan 2 zabıta serbest bırakıldı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 2 memur üniversite bulvarı üzerindeki bir AVM'nin önünde bir kadını resmi zabıta aracına aldı.

İki memur daha sonra 75'inci Yıl Mahallesi'nde boş bir arazide kadına cinsel saldırıda bulundu. Sinir krizi geçiren kadını iki memur Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne bırakarak kaçtı.

Tedavinin ardından kadın Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ajanslar tarafından isimleri verilmeyip "A.E. ile B.D." olarak kodlandırılan zabıtalar hakkında 'cinsel saldırı' suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Zabıta Müdürlüğü'ne ait resmi araçta inceleme yapıldı, GPRS kayıtlarına bakıldı. S.T.'nin bahsettiği noktalardan aracın takip sinyali verdiği tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan zabıtalar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak şahıslar mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açığa alındılar

Soruşturma sürerken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da konu ile ilgili yaptığı açıklamada idari soruşturma başlattıklarını ve adı geçen iki personelin açığa alındığını duyurdu.