Eskişehir'de Ayşenur Çolakoğlu'nu öldüren Hasan F. tutuklandı

Eskişehir Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir evde Hasan F. kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) tabancayla ateş ederek öldürdü.

Yaralanan Çolakoğlu, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çolakoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Ayşenur Çolakoğlu'nun cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Hasan F. ile arkadaşı M.F'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Hasan F.'nin emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını "kazara vurduğunu" iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan F. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.