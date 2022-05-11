Eskişehir Valiliği'nin yasakladığı müzik festivalinin ertelendiği tarih açıklandı

Eskişehir Valiliği'nin siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere toplu etkinliklerin 15 gün boyunca yasaklandığını açıklamasının ardından, tartışma konusu olan Anadolu Fest Müzik Festivali'nin 9-12 Haziran tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Eskişehir Valiliği'nin aldığı karar sonucunda 24 Mayıs'a kadar eylem, toplanma ve etkinlik yasağı getirilmişti.

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada kararın gerekçesi "kentte huzur ortamı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi" olarak belirtilmişti.

Festival organizasyonu yetkilileri, festivalin 9-12 Haziran tarihlerine ertelendiğini açıkladı.

Festivalin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

'Yasaklama kararına karşı yürütmeyi durdurma talebimiz reddedildi'

“Eskişehir Valilik makamının aldığı 15 günlük konser ve festival yasaklama kararına ilişkin yürütmeyi durdurma talebimiz, yine benzer sebeple reddedildi. Alınan bu yasak kararıyla gerçekleşmesi planlanan AnadoluFest adlı festival organizasyonumuz iptal edilmiştir. Bu nedenle festival, Eskişehir Valiliği’nin belirttiği 15 günlük yasağın sona erdiği tarihten sonraki bir zaman dilimine, 9-10-11-12 Haziran 2022 tarihleri arasına ertelenmiştir.

Yaşanılan ve yaşatılan mağduriyet için üzgünüz. Festivalin yeni tarihlerinde, alınan tüm biletler geçerlidir. Katılıma müsait olamayacak değerli dinleyicilerimizin bilet iadesi, aldığı kanal üzerinden yapılacaktır.”

