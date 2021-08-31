Eskişehir Valiliği'nden 15 günlük eylem yasağı

Eskişehir'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde ülke gündemindeki konular ile ilgili olarak ‘‘sosyal medya platformlarında dezenformasyon çalışmalarının olduğu’’ ve toplumda farklı görüşteki grupların karşı karşıya gelmesi durumunda ‘‘çıkartılması muhtemel olaylar’’ gerekçe gösterilerek 15 gün süreyle oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikleri yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklama şöyle: