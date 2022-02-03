Eskişehir Kıraç Metal işçileri direnişe başladı

Eskişehir Kıraç Metal’de çalışan işçiler, son dönemde fabrikalarında yaşanan işten atılmalar üzerine direnişe başladı.
İşçilerin örgütlü oldukları DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak metal işçilerinin üretimden gelen güçlerini kullanarak direnişe geçtiğini duyurdu.
Eskişehir Kıraç Metal’de işten atılmaların yaşanması üzerine #Metal işçileri üretimden gelen gücünü kullanarak direnişe geçti. #YaşasınOnurluMücadelemiz#DireneDireneKAZANACAĞIZ#İnadınaSendikaİnadınaDİSK pic.twitter.com/O5IAUpWodO— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) February 3, 2022