Eskişehir Kıraç Metal işçileri direnişe başladı

Eskişehir Kıraç Metal’de işten atılmaların yaşanması üzerine metal işçileri direnişe geçti.

Haber Merkezi

Eskişehir Kıraç Metal’de çalışan işçiler, son dönemde fabrikalarında yaşanan işten atılmalar üzerine direnişe başladı.

İşçilerin örgütlü oldukları DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak metal işçilerinin üretimden gelen güçlerini kullanarak direnişe geçtiğini duyurdu.