Eski Ziraat Bankası yetkilisi: 500 liralık banknotlar ve madeni 5 lira geliyor

Türk Lirası'nın yabancı kurlar karşısında sürekli değer kaybı ve ülkedeki yükselen enflasyon son hızıyla devam ederken en büyük banknotun 500 TL olacağı yönünde bir iddia gündeme geldi.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, kişisel Twitter hesabından 500 TL’lik banknot ve 5 TL’lik madeni paraların basımı için hazırlıkların yapıldığını iddia etti.

Merkez Bankası'nın hazırlıklara başladığını öne süren Babuşcu, "500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı" dedi.