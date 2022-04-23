Bakan başka, vekil başka konuşuyor: 'Enflasyon göz önünde bulundurularak iyileştirmeler yapılacak'

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde AKP tarafından iftar programı düzenlendi. Mevcut hayat şartlarında pahalılığı gördüklerini ve bu durumla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyleyen AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, “Bugün kendimiz de yaşıyoruz, basında da görüyoruz, muhalefet de dile getiriyor, mevcut hayat şartlarında bir pahalılık söz konusu. Bunun biz de farkındayız." dedi.

Akkal, "Bilindiği gibi asgari ücretle ücretli kesime yapılan iyileştirmeler son derece hızlı bir şekilde hayata geçirildi. İnşallah bundan sonraki dönemde de bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacaktır" şeklinde konuştu.

AKP'li vekil, "Bugün dünyanın neresinde bir mazlum devlet varsa hepsinin umudu Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu sene hakkınız olanı alacaksınız, bunun sözünü ben hem şahsım adına, hem partim adına veriyorum. İnşallah tüm Manisa hem kuru üzümde, hem de yaş üzümde istenen fiyatları alarak, inşallah son zamanlarda kazanmadığı kadar güzel paraları yaşayacak ve hep birlikte yaşayacağız.” dedi.

Geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok" demişti.