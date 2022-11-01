Eski yıldız futbolcudan Neymar'a 'Bolsonaro' tepkisi: 'Faşist futbolcular beni hasta ediyor'

Brezilyalı eski yıldız futbolcu Juninho Pernambucano, ülkenin aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'ya seçimlerde desteğini dile getiren Brezilyalı milli futbolcu Neymar'a sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Juninho, Paris Saint Germain'de forma giyen Neymar'ın kökenlerini unuttuğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Neymar gibi faşistleri destekleyen sağcı Brezilyalı futbolcuları görünce hasta oluyorum. Biz alt tabakadan geliyoruz, biz halkız. Diğer tarafta nasıl olabiliriz?"

Neymar'ın Bolsonaro'ya desteği

Seçimler öncesi Bolsonaro'ya desteğini açıklayan Neymar, Bolsonaro hakkında "Başkanın temsil ettiği değerler benimkilerle aynı" yorumunda bulunmuştu.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Lula da Silva yaptığı açıklamada, Neymar'ın Bolsonaro'yu desteklemesinin sebebinin, gelir vergisi borcunun bağışlanması olduğunu öne sürmüştü.

Neymar Lula'nın iddialarını reddederek, "Değerlerinizi ifade etmenin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.