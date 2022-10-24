Neymar, Bolsonaro'ya destek vermeye devam ediyor: Nedeni belli oldu

Paris Saint-Germain kulübünde kariyerine devam eden Brezilyalı futbolcu Neymar, ülkesinin mevcut devlet başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun Youtube'taki kanalına konuk olarak, Bolsonaro'ya desteğini yineledi. Neymar yaptığı konuşmada, Bolsonaro hakkında "Başkanın temsil ettiği değerler benimkilerle aynı" yorumunda bulundu.

Bolsonaro'nun YouTube kanalında konuşan Neymar, "Fikrimi ifade etmem için beni motive eden şey, Başkan Bolsonaro'nun temsil ettiği değerlerdir, bunlar benimkilerle aynı, ailemin değerleridir. İnsanları, çocukları, aileyi savunuyor. Bir tavır almak önemli. Bunu yapmaktan çekinenlere sesleniyorum. Bu bir haktır, değerlerinizi ifade etmek önemlidir. Bunu yapmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Lula: Neymar'ın desteğinin sebebi vergi borcu affı

Brezilya Devlet Başkanı adayı Lula da Silva yaptığı açıklamada, Neymar'ın Bolsonaro'yu desteklemesinin sebebinin, gelir vergisi borcunun bağışlanması olduğunu öne sürdü. Neymar Lula'nın iddialarını reddederek, "Değerlerinizi ifade etmenin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Lula da Silva yaptığı açıklamada, "Neymar'ın başkan olarak kimi istediğini seçme hakkı var. Seçimi kazanırsam, Bolsonaro'nun onun gelir vergisi borcu hakkında neleri affettiğini öğreneceğimden korkuyor. Sanırım bu yüzden benden korkuyor. Bolsonaro'nun Neymar'ın babasıyla bir anlaşma yaptığı açık. Şimdi İspanya'da vergi sorunları var, bu vergi tahsilat dairesi için bir sorun, benim değil" diyerek Neymar'ın Bolsonaro'yu desteğinin sebebinin maddi olduğu söyledi.

Brezilya'daki başkanlık seçimlerinin ikinci turu 30 Ekim'de yapılacak.