Eski vekillerin fezlekeleri savcılığa gönderildi: 'Onları pişman edeceğiz'

TBMM Başkanlığı’nın, 14 Mayıs seçimlerinin ardından iade ettiği eski milletvekillerine ait 1000 fezlekeden 400’ü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi. Fezlekelerin sahipleri arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre fezlekelere tepki gösterdi. Yaklaşan yerel seçimler öncesi fezlekelerin iktidar tarafından “kullanılmak isteneceğini” belirten Emre, “Fezleke sayısı çok yüksek. İçeriğinde ne var diye baktığımızda, ağırlıklı olarak Erdoğan’ın ettiği hakaretlere verilen yanıtların olduğunu görüyoruz. Çoğu öyle. Üst üste koyduğunuzda da onlarca yıl yapıyor” dedi.

'O mahkemelere gideceğiz, onları pişman edeceğiz'

"Türkiye’de kriminal olanların hep muhalefet olduğunu" söyleyen Emre, “İktidar tarafı hep kibar konuşuyor, hakaret etmiyor, montaj videolarla iftira atmıyor, çok temiz dil kullanıyor. Muhalefet diline de sürekli fezleke gönderiliyor. Bu artık AKP iktidarı döneminde klişe, trajikomik oldu. İktidar yandaşı gazeteciler yalan konuşmuyor, savcılığın işlemi olmuyor. Muhalif gazeteciler ne hikmetse hep hakaret ediyor. Kamuoyunun vicdanı önemli. AKP-MHP’lilere uygulanan hukukla CHP’liye uygulanan hukukun aynı olduğunu kim söyleyebilir? O mahkemelere gideceğiz, onları pişman edeceğiz. Konuşacaklarımızla, savunmalarımızla, onları iddia edenleri pişman edeceğiz” ifadelerini kullandı.

600 fezleke daha var

Halen Adalet Bakanlığı’nda bulunan yaklaşık 600 fezlekenin de önümüzdeki günlerde başsavcılığa gönderilmesi bekleniyor. Fezlekeler, “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “kamu görevlisine hakaret” ve “iftira”nın da aralarında bulunduğu farklı suçları kapsıyor.