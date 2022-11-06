'Eski ülkücüler bir araya geldi, bazı kararlar aldılar' iddiası

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında MHP ile mafyatik isimler arasındaki ilişkiye değindi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin genel başkanı olunca bu figürlerin tamamıyla partinin bağını kestiğini, uzun süre de bu mesafeyi koruduğunu dile getiren Bozkurt, "Sonra hem MHP’nin politik hattında çok radikal bir değişiklik oldu hem de bu mafyatik isimlerle kopan ilişkilerde" dedi.

Gazeteci Sedat Bozkurt'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

'MHP içindeki güç dengesini anlamamız için'

"Bu dönem eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’un da Bahçeli ile yakın çalışmaya başladığı söylendi ve bu iddia da bu ana kadar yalanlanmadı. Bir dönem öncesinde Bahçeli’yi ağır eleştiren Çakıcı için infaz yasası değiştirildi ve Çakıcı ile samimi fotoğraf kareleri paylaşılmaya başlandı.

Ülkücü kökenli mafya lideri Çakıcı ve Kürşat Yılmaz’ın da avukatı olan genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız MHP’nin en görünen yöneticisi haline geldi. 1988 yılında çek senet tahsilatı ile ilgili olarak adı avukat olarak da olsa sürekli gündeme gelen bir isimdi Yıldız ve o dönem Milliyet gazetesine de konuyla ilgili hayli önemli açıklamalar yapmıştı.

Ülkücü kökenli mafyatik yapılarla MHP içinde ilişkisi en iyi olan bir başka isim Vahit Kayırıcı. Geçtiğimiz aylarda Çakıcı ile Bahçeli’yi ziyaret etti. Daha doğrusu O’nu Bahçeli’ye Çakıcı götürdü, çünkü Bahçeli Kayırıcı’ya kızmıştı. Bu ziyaret önemliydi. Çünkü görüşme 3’lü gerçekleşmedi. Çakıcı ile Bahçeli uzun süre baş başa görüştüler. Daha sonra Kayırıcı görüşmeye dahil oldu ve Çakıcı Bahçeli’ye talebini iletti, Kayırıcı İstanbul’dan milletvekili adayı olmak istiyordu. Bahçeli her zamanki politik zekasıyla durumu kurtardı, 'Çorum’da çok seviliyorsunuz ve güçlüsünüz, onlar sizi hiçbir yere bırakmaz.' Bu görüşmeden bir süre sonra Kayırıcı Çorum’a giderek Çorum’dan milletvekili adaylığını ilan etti. MHP içindeki güç dengesini anlamamız için iyi bir örnek bu.

'MHP içinde hayli etkinler'

Susurluk’ta hatta Ergenekon’da adları sürekli gündeme gelen ve tutuklanan Çakıcı’nın ve Kürşat Yılmaz’ın yanı sıra, drej Ali olarak bilinen Ali Yasak bugün iktidarın MHP üzerinden mutlak yanında. Başlarına ne gelirse gelsin hep devletin yanında olma hali tam da bu. Bu isimlerin ekonomik olarak da hayli yol aldıkları söylenenler arasında. MHP içinde de hayli etkinler. Bir dönemin çok bilinen isimlerinden Haluk Kırcı MHP’ye hayli mesafeli. Mehmet Ali Ağca ise bu aralar kimsenin yanında istemediği bir isim.

'Yeniden bir araya geldiler, bazı kararlar aldılar'

MHP’nin ortaya çıkan fotoğrafından hoşnut olmayanlar da var. Bunların başında ihraç edilen ya da istifa eden eski Ülkü Ocakları başkanları geliyor. İtirazları bu isimlere değil, hepsiyle halen iyi arkadaşlar, parti yönetimine. Ülkücü Tavır adıyla hareket eden başkanlar geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldiler ve bazı kararlar aldılar.

Seçim döneminde MHP, önlerinde eleştiri için hedef olmayacak, hedeflerinde Erdoğan olacak. Millet ittifakının adayını bekleyecekler. Destekleyebilecekleri aday açıklanırsa sahaya inerek il il, ilçe ilçe organize olarak toplantılar yapacaklar. Bunun da MHP’nin olmasa bile, Erdoğan’ın oylarını birkaç puan etkileyeceğini hesaplamak yanlış olmaz."