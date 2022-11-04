Çocuk istismarından yargılanan eski MHP Diyarbakır İl Başkanı'na beraat

MHP Diyarbakır İl Başkanı olduğu dönemde bir çocuğu zincirleme şekilde “cebir tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun kılma”, “zincirleme şeklinde çocuğun cinsel istismarı” ve “zincirleme cinsel taciz” suçlarından 10 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Cihan Kayaalp'in yargılanmasına 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

T24'ün haberine göre, 17 Haziran'dan beri tutuklu bulunan Kayaalp, bugün çıkarıldığı mahkemece beraat etti.

Mağdur ailenin avukatları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın gazeteci Nagehan Alçı'ya verdiği söyleşideki sözleri nedeniyle tanık olarak dinlenmesini istediklerini ancak mahkemenin bu talebi iki kez reddettiğini söyledi.

Semih Yalçın söyleşide "Farklı kaynaklardan yanıltılıyor da olabilirdik, o yüzden detaylı inceledik. İşin vahim boyutlarını anlayınca da tüm bu iddiaların emniyetimiz ve yargımız tarafından araştırılması için herhangi bir gölge şüphe kalmaması için il teşkilatını derhal feshetme kararı aldık" demişti.

MHP Genel Merkezi, "çocuğa cinsel istismar" iddiasıyla gözaltına alınmadan birkaç gün önce Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'i görevden almış, kentteki parti teşkilatını da kapatmıştı.