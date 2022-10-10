Çocuk istismarından yargılanan MHP İl Başkanı: Emniyet içinde bir çete organize etti

MHP Diyarbakır İl Başkanı olduğu dönemde bir çocuğu zincirleme şekilde “cebir tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun kılma”, “zincirleme şeklinde çocuğun cinsel istismarı” ve “zincirleme cinsel taciz” suçlarından 10 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Cihan Kayaalp'in yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Diyarbakır 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu bulunan Kayaalp ve istismara uğrayan çocuk E.A, çocuğun annesi S.A. ile tarafların avukatları katıldı.

'Bu bir kumpastır'

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre; kendisine yönelik suçlar hakkında savunma yapan Kayaalp, savcılık ifadesinde “cinsel iktidarsızım” sözlerini kullanmadığını “fıtık olduğunu” ve “çok ağır psikolojik rahatsızlığı” bulunduğunu söylediğini ancak tutanağa bu yönde “iktidarsız” olarak geçtiğini savundu.

Kendisinin E.A.’yı defalarca istismar ve tehdit ettiğine yönelik iddiaları reddeden Kayaalp, “Bu olay bir cinsel istismar değil, böyle bir olayda rızanın olmaması gerekir. 6 korumanın olduğu, 30 kişinin olduğu, en ufak bir seste koruma polislerin koşup geleceği bir yerde böyle bir şey olamaz. Bu bir kumpastır” dedi.

'Emniyet içinde bir çete organize etti'

Daha önce de tutuklandığını ve bunun 'Fethullah Gülen yapılanması' tarafından yapıldığını savunan Kayaalp, kendisine yönelik bir komplo olduğunu öne sürerek, “Bu komployu emniyet içinde bir çete organize etti. Ben onları isim isim biliyorum. Bu bir kumpastır. Kumpasa neden olan parti tarihinde yapılmayan faaliyetlerin yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Soruşturmadan önce haberdar edilmiş

Çocuğa yönelik istismarda bulunmadığını söyleyen Kayaalp, “Üst düzey bürokrat genel merkezi arıyor. Kamera kayıtlarının bulunduğunu söylüyor. Bunun üzerine parti kapatıldı. Beni kapatmadan bir hafta ya da 10 gün önce aradılar. Bir soruşturma olduğunu ve soruşturmanın selameti için kapatma kararı aldıklarını bildirdiler. Bilgim vardı” şeklinde konuştu.

Tanık ifade değiştirdi

Çocuk E. A., ise bir psikolog gözetiminde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden verdiği ifadesinde iddialarını detaylarıyla tekrarladı. Kayaalp’in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ifade eden E. A., bunun defalarca tekrarlandığını Mayıs ayında ise şikayet kararı aldığını belirterek, yaşananları anlattı.

E. A.’yı MHP’ye götüren ve ilk ifadesinde Kayaalp’in E. A.’ya masaj yaptırdığını söyleyen tanık M. D. ise, ilk beyanlarını yalanladı. Olayın, 800 TL'ye satın aldıkları güvercinlerin daha sonra kaçtığını, E. A.’nın bu güvercinlerin parasını Kayaalp’ten almak için şikayette bulunacağını söylediğini öne sürdü.

M.D., E.A.’nın kendisine bu parayı Kayaalp’ten almak için savcılığa kendisini istismar ettiğini yönünde şikayet edeceğini, kendisinin de bu yönde ifade vermesini kendisinden istediğini öne sürdü.

Savcılıkta kendisine istismarla ilgili bir soru sorulmadığını, sorulan sorulara “Evet” ya da “Hayır” diyerek yanıt verdiğini ileri süren M.D., “Cihan Kayaalp FETÖ’cüler, PKK’lılar tarafından sevilmeyen bir isim. Kendisi vatan evladıdır. Masaj yaptırdığına şahit olmadım” ifadelerini kullandı.

Kayaalp’ın masaj yaptırdığına dair beyanları bulunan Kayaalp’in danışmanı Şeyhmus Demir de, ilk beyanlarını reddederek, Kayaalp’ın E. A.'ya masaj yaptırmadığını savundu.

Yakın koruma talebinde bulunuldu

Tanıkların ilk ifadesinden vazgeçmesinin bir etki altına alındıklarının göstergesi olduğunu söyleyen Avukat Metin Arkaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın partiyi kapatma kararı aldığını ve bunu duyurduğuna işaret ederek, Yalçın’ın olay hakkında bilgisi olduğunu ve tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Müvekkillerinin sanığın abisi tarafından arandığını ve patronlarıyla irtibata geçilip uzlaşma talep edildiğini belirten Arkaş, müvekkilleri için yakın koruma talebinde bulundu.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

İddia makamı ise sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılması ve tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesini talep etti. Mütalaaya karşı savunması sorulan Kayaalp, komplo iddiasını tekrarladı.

Mahkeme, Kayaalp’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Kasım’a erteledi.