Eski Ülkü Ocakları başkanları Sinan Ateş için lokma dağıttı: 'Bir açıklama yapılmasını isterdik'

Manisa ve İzmir’de eski Ülkü Ocakları başkanları, silahlı saldırıda öldürülen eski Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için lokma dağıttı.

T24'ten Hazar Dost'un haberine göre; eski Manisa Soma Ülkü Ocakları Başkanı Ensar Sonkaya organize ettiği lokma dağıtımına dair “Manisa’nın dört ilçesinde hayır lokması dağıtıldı fakat hepsini eski başkanlar organize etti. Belki aktif görevdeki başkanlar kendi içlerinde hayır duası okuyorlardır” dedi.

Sonkaya, lokma dağıtımının MHP ya da Ülkü Ocakları’na tepki olarak yapılmadığını belirtirken söz konusu dağıtımın eski başkanlarına ‘vefa’ amacıyla düzenlendiğini söyledi. Bazı MHP ve Ülkü Ocakları Başkanları’nın nezaketen kendilerine ulaşarak “Yapabileceğimiz bir şey var mı?” diye sorduklarını aktaran Sonkaya, görevdeki isimlerin lokma dağıtımına katılmadığının altını çizdi.

'İnsan bazı şeylere kırılıyor'

Sonkaya, lokma dağıtımı için görevdeki bazı MHP ve Ülkü Ocakları Başkanlarının maddi destekte olduğunu söyledi. Sonkaya, MHP ve Ülkü Ocakları’nın taziye yayınlamamasına ilişkin de “İnsan bazı şeylere kırılıyor tabii. Böyle bir durumda yukarıdan bir açıklama yapılmasını isterdik. Belki bir bildikleri vardır” diye konuştu.