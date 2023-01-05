CHP'den Sinan Ateş'in ailesine ziyaret

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti.

Demir, ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

Demir sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın talimatı ile Bursa’da, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı merhum Sinan Ateş’in ailesini ziyaret edip; sabır ve taziye dileklerimizi ilettim. Kelimelerin yetersiz kaldığı büyük bir acı… Mekanı cennet olsun…"