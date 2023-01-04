Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş için video yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş’in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın!" ifadelerini kullandı.

'Bu en hafif tabirle adiliktir'

Sinan Ateş için, "Milliyetçi Atatürkçü bir akademisyen" tanımlamasını kullanan Kılıçdaroğlu, cezaevinden çıkarılan ve Ateş hakkında ilk açıklamayı yapan Kürşad Yılmaz'ın açıklamalarını eleştirdi.

"Rahmetli ülkücü gence FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Çok açık söyleyeyim, bu en hafif tabirle adiliktir" dedi.

'Size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti'

"Aklınızı başınıza toplayın, bu memleket sahipsiz değil" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Milliyetçi Atatürkçü bir akademisyen, Ankara'nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbipleri susuyor. Hapisten çıkardıkları çetelere 'mesajı siz verin' diyorlar. Rahmetli ülkücü gence FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim, bu en hafif tabirle adiliktir.



Burası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Ben şimdi buradan o çetelere sesleniyorum. Siz haddinizi çok aştınız. Biz Kuvayi Milliyeci gelenekten gelen 100 yıllık hareketiz. Size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti. Aklınızı başınıza toplayın, bu memleket sahipsiz değil."