Eski Ukrayna Başbakanı'ndan Kazakistan ve Belarus'a: 'NATO'ya katılın'

Eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko, Rusya'nın toprak kazanmasını öngören herhangi bir anlaşmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i daha da teşvik edeceğini iddia ederek "Barış ancak Putin'i askeri güçle bitirdiğimizde gelir" dedi.

The Daily Telegraph'ın haberine göre, "Turuncu Devrim" olarak adlandırılan 2004 Darbesi'nin ardından Başbakanlık görevine getirilen Yuliya Timoşenko, Putin ile herhangi bir barış anlaşması imzalamaları ihtimalinin "aldatıcı" olduğunu söyleyerek, Rusya'yı durdurmanın tek yolunun askeri güç olduğunu kaydetti.

"Bazı ülkelerin yatıştırma politikası izlemeye devam etmesine şaşırıyorum" yorumunu yapan Timoşenko, Donbass'taki çatışmalarla ilgili olarak da "Rusya orada topçu sayısı olarak belki 15 kat daha üstün. Bu büyük fark, ölü sayısını daha da artırıyor" diye konuştu.

Son olarak Timoşenko, Kazakistan ve Belarus'ta "otoriter" rejimlerin iktidarda olduğunu belirterek "Şu anda Putin'in müttefiki olsalar da, her iki ülkede de iktidar olmaları halinde Kremlin'den uzaklaşabilecek muhalefet hareketleri var. Bu ülkelere tavsiyem vakit kaybetmemeleri, güçlü silahlı kuvvetler inşa etmeye başlamaları ve henüz değillerse NATO üyesi olmalarıdır" ifadelerini kullandı.