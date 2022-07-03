Ukrayna'dan Rusya'nın Belgorod kentine saldırı: En az 4 sivil öldü

Rusya'nın Belgorod kentine düzenlenen füze saldırısında en az 4 sivilin öldüğü açıklandı.

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Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine füze saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Viyaçeslav Gladkov, saldırı sonucunda düzinelerce binanın hasar gördüğünü, 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 4 sivilin de yaralandığını kaydetti. 

RT'nin haberine göre Gladkov daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısının 4'e yükseldiğini, ölenlerden 3'ünün Ukrayna, 1'inin Rusya vatandaşı olduğunu belirtti.

Rus Baza haber sitesinde enkaz altında 2 cansız bedenin daha bulunduğu bildirildi ancak bu haber henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Ukrayna'dan iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.