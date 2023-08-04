Eski Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) yolsuzluk iddiaları üzerine geçen yıl savcılık emri ile başlatılan soruşturmada görevden alınan eski müdürü Tuğran Şen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şen ile birlikte 4 kişi tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'nde geçen yıl kasım ayında ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına ilişkin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın kapsamında polis, geçen yıl 11 Kasım'da Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar ve dosya arasına celp edilen müfettiş raporları doğrultusunda, "vakıfta nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet malına zarar verme, hırsızlık, taşıt kanuna muhalefet suçlarının işlendiğini" tespit etti.

Ele geçirilen bilgi ve delillere dayanılarak geçen 29 Temmuz'da, aralarında görevden alınan Turgutlu SYDV müdürü Şen'in de bulunduğu toplam 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Şen'in yanı sıra, B.A, A.Ö, N.G, E.Ç, M.A, K.A, E.Y, A.U, N.Y, H.B, O.Ç. ve M.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 8 mermi ile bazı dokümanlar ele geçirildi.

Polisteki işlemlerin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden vakıf eski müdürü Tuğran Şen, B.A., E.Ç. ve M.A. tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sırasında vakfın müdürü Tuğran Şen, geçici olarak izne ayrılmıştı. Vakıf Mütevelli Heyeti, geçen 17 Kasım'da davete rağmen toplantıya katılmayan Şen'in, müdürlük görevine gıyabında son vermişti.