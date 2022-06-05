Eski TÜİK Başkanı'ndan yenilere: Hiç utanmıyor musunuz

2011-2016 tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevini yürüten Birol Aydemir, Halk TV Ana Haber’de TÜİK’in yüzde 73,5 olarak açıkladığı mayıs ayı enflasyonu ve enflasyon verilerinden madde sepeti ve ortalama fiyatları kaldırmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aydemir, 2016 yılında görevinden ayrıldıktan sonra TÜİK’te 6 başkan değiştiğini belirterek, “TÜİK’te tarihinde hiç yaşanmadığı kadar değişim yaşandı. 2018’den önceki ve sonraki dönem arasında çok fark var. Ben kurumun son bağımsız başkanıydım. Şimdiki memurlar kendisini iktidarın memuru olarak görüyor. Oysa sizin maaşınızı bu millet vergileriyle ödüyor. Hiç utanmıyor musunuz?” dedi.

TÜİK bağımsız olmak zorundadır

TÜİK gibi kurumların bağımsız olmak zorunda olduğuna dikkat çeken Aydemir, “Bu uluslararası bir normdur, Eurostat’ın normudur, isteğe bağlı değildir. Yoksa yayınladığı rakamlara güven kalmaz” diye konuştu. Büyüme ve istihdamın iktidarın performansı olduğunu vurgulayan Aydemir, “Bu performansı ölçecek kurumun iktidardan bağımsız olması gerekmez mi? Bu nedenle istatistik kurumlarının bağımsızlığı merkez bankalarının bağımsızlığından bile daha önemlidir” ifadelerine yer verdi.

Eskiden başkanlar görevden alınmazdı

Kendisinden önce TÜİK Başkanı’nın Bakanlar Kurulu kararıyla atandığını, kendisi istifa etmediği sürece 5 yıl boyunca görevden alınamadığını belirten Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benden sonra başkanlar cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınır oldu. Bir kurum bağımsızlığını yitirdiyse gelen talimatlara göre hareket eder. Birisi talimatınıza uymadıysa yarın görevine son verir hale gelirsiniz. Bakkalda çıraklık yapan birisini de artık başkan yapabilirsiniz. Kurumların iyi işlemesi için olmazsa olmaz iki özelliği şeffaflık ve hesap verilebilirlik olmalıdır. Oysa şimdi memurlar kendilerini iktidarın memuru olarak gördüğü için hesap vermek zorunda hissetmiyor. Utanmıyorlar mı acaba bunu yaparken?”

Eleştiriden rahatsız oluyorlardı

Bir veri ne kadar az açıklanırsa o kadar az sorgulanıp yorumlandığına da dikkat çeken Aydemir, sözlerini “TÜİK insanların bu kalemlere bakıp eleştirmesinden rahatsız oluyordu. Madde sepetinin açıklanmasını o yüzden durdurdular. Oysa ne kadar şeffafsanız yaptığınız işten o kadar eminsiniz, hesap verebilirsiniz demektir. Kaldırma gerekçeleri gerçeği yansıtmıyor” diyerek tamamladı.