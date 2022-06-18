Eski TÜİK Başkanı iktidarın oyununu açıkladı: Emekli ve memur maaşı zammı etkilenecek

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, ürünlerdeki fiyat artışının yayınlanan verilerde daha düşük gösterildiğine dikkat çekti.
Ürün karşılaştırması yapılırken "sepet ağırlığının artık paylaşılmadığına değinen" Aydemir, "TÜİK’in, yeni ürün grubu ve endeks değerleri açıklaması ile yıllık enflasyonu aşağı çekiyor olması muhtemel. Mayıs ayı itibariyle 7 basamak kırılımda 409 ürünün ortalama fiyatı yerine 5 basamak kırılımda 144 ürün grubunun fiyat endeksini açıklamaya başladı. Piyasa fiyatları artık paylaşılmıyor ve açıklanan ürün adedi 1/3’e düşürüldü" dedi.
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Aydemir’in paylaşımları şöyle: