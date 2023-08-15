Eski teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti

Gaziantepli eski futbolcu veteknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.
İskenderun Arsuz'daki yazlığında akşam saatlerinde denize giren Sakıp Özberk boğularak yaşamını yitirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı yayımladı.
1945 yılında doğan Sakıp Özberk, Reyhanlıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giydi.
Daha sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Özberk, Siirt YSE Spor, Petrolofisi, Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnuspor, Altay SK, Bursaspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımlarını yönetti.