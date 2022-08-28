Eski TBMM Başkanı Kahraman: Şehirlerin kurtuluşunun kutlanmasına karşıyım, fetihler kutlanır

"Rize'nin fethinin 561’inci yılı" etkinliklerinde konuşan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıl dönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz" dedi.

Rize’nin fethinin 561’inci yılı dolayısıyla kendi adını taşıyan İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Rize’de tarihi bir an, Fatih Sultan Mehmed Han" başlıklı etkinliğe katıldı.

'İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş, ne münasebet'

DHA'nın haberine göre Kahraman burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz. Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki. 2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz” dedi.