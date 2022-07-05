Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 18 yıl hapis cezası

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mağdur Sultan S., tutuklu sanık Soner Bolat ve taraf avukatları katıldı. Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden Sultan S.'nin yüzüne, ayrıldığı eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Soner Bolat tarafından ‘lavabo açıcı’ olduğu belirlenen madde atılmıştı. Olay sonrası emniyet tarafından adliyeye sevk edilen Soner Bolat adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, adli kontrol hükümlerine uymayınca hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

Mahkeme 18 yıl hapis cezası verdi

Duruşmada sanık Bolat son savunmasını yaparken, mağdur Sultan S. ise olayın yaşandığı gün Soner Bolat’ın kendisine pusu kurduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Bolat hakkında "yaralama" suçundan 6 yıl ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl hapis cezasına hükmetti. (İHA)