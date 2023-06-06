Eski sevgilisinin aracına bomba düzeneği yerleştirdi: 14 yıl 7 ay hapis cezası

56 yaşındaki eski sevgilisi Hatun Demir'in otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği suçlamasıyla tutuklanan 45 yaşındaki Kadir Karadağ ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 46 yaşındaki Şükrü Gül, yargılandıkları davada 14 yıl 7’şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre; olay, 7 Ocak 2022’de Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Düzenek bomba imha uzmanlarınca güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta hasar oluştu. Hatun Demir'in eski sevgilisi Kadir Karadağ bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği, Şükrü Gül ise Karadağ'a yardım ettiği suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Kadir Karadağ ile Şükrü Gül hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Misinanın kopması nedeniyle patlama yaşanmadı

Önceki duruşmada esas hakkında mütalaasını veren savcı, bomba düzeneğine bağlı misinanın kopmasıyla pil bloku ve teması sağlayacak iletkenin de harekete geçmemesi nedeniyle patlamanın yaşanmadığı, olayın teşebbüs aşamasında kaldığı ve bu nedenle sanıkların ‘bomba koymak suretiyle kasten öldürme suçuna teşebbüs etmek’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

14 yıl 7'şer ay hapis cezası verildi

Karar duruşmasına tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ve Hatun Demir katıldı.

Mahkeme heyeti, her iki sanık için 'öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl 10‘ar ay ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçundan da Kadir Karadağ’a 3 yıl 9 ay hapis ve 40 bin TL adli para cezası, Şükrü Gül’e 3 yıl 9 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası verdi.