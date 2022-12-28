Eski sevgilisini öldüren zanlı 1,5 ay sonra yakalandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 Kasım’da eski kız arkadaşı Meryem Sevim’i (21) bir kafede 9 kurşunla öldüren Musa Sevim (24) saklandığı köyde bir barakada yakalandı. Sevim, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'nın haberine göre, olay günü Musa Sevim, eski kız arkadaşı Meryem Sevim’in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Musa Sevim, eski kız arkadaşına peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim yere yığılırken, Musa Sevim ise kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sevim’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından adli tıp kurumundan alınarak toprağa verildi.

İki şüpheli daha tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, olay yerine Musa Sevim'le birlikte gelenler de tespit edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada iki şüpheliyi belirledi. Kamera çalışmalarıyla görgü tanıklarının ifadeleri üzerine polis, cinayeti işleyen Musa Sevim'le beraber olay yerine gelen M.S.B.,(17) ve F.A.’yı (17) gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadelerinde, "Meryem’in sosyal medya platformu TikTok’ta bir erkekle canlı yayın açtığı için öldürüldüğünü" söyledi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir barakada saklanırken yakalanan Sevim'in yanında bir ruhsatsız tabanca ve kardeşine ait kimlik çıktı. Sorgusunda "pişman olduğunu" belirten Musa Sevim, "yakalanmaması durumunda Meryem’in mezarına gidip intihar edeceğini" iddia etti. Musa Sevim işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.