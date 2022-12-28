171 kadın ve LGBT örgütünden açıklama: Anayasa değişikliğine hayır

171 kadın ve LGBT örgütü yaptıkları açıklamayla muhalefet partilerini AKP, MHP ve BBP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu Anayasa değişikliği önerisine hayır demeye çağırdı.

Haber Merkezi

171 kadın ve LGBTİ+ örgütü, AKP, MHP ve BBP'nin 9 Aralık tarihinde 336 milletvekili imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunduğu anayasa değişikliğine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Anayasanın “din ve vicdan hürriyeti” başlıklı 24. ve “ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddelerine ilişkin değişiklik önerilerini içeren teklife karşı muhalefet partileri “hayır” demeye çağrıldı.

"Kadın ve LGBTİ+ Örgütleri Olarak Muhalefet Partilerine Çağrımızdır: Anayasa Değişikliğine HAYIR!başlıklı açıklamada "Önerilen haliyle değişiklik teklifi anayasanın ruhuna ve evrensel insan hakları normlarına açıkça aykırı ve ayrımcıdır. Ayrıca teklif anayasa yapım tekniği ve kamuoyunun gündemine getirilme biçimi bakımından da kabul edilemez niteliktedir" denildi.

Anayasa’da yapılması teklif edilen değişikliklerin Anayasa’nın eşitlik, laiklik ve insan haklarına saygılı olma ilkeleriyle temelden çeliştiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konu kadınların, çocukların ve LGBTİ+ların hakları başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlere geldiğinde Anayasayı uygulamayan, ihlal eden, Anayasaya aykırı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek kadınların en temel haklarını yok sayanların Anayasa değişiklik teklifini reddediyoruz. “Erken evlilik” ya da “küçüğün rızası” adı altında çocuk istismarının yıllardır yasal olarak önünü açmaya çalışan, her fırsatta toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların kazanılmış haklarına saldıran, LGBTİ+’lara yönelik her gün nefret suçu işlenen bu siyasi ortamda anayasa değişikliği yapılamaz. Kadınların bedenleri, LGBTİ+ların onurları, insan hak ve hürriyetleri siyasi malzeme yapılamaz. Devletin görevi, İstanbul Sözleşmesi’nin de vurguladığı üzere, bütünlüklü politikalar geliştirip uygulayarak şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve LGBTİ+ları şiddetten uzaklaştırmak ve şiddet dolu ailelere hapsetmemektir Bu anayasa değişikliği teklifini temelden reddediyor, tüm kamuoyu ve muhalefeti bu teklife karşı durmaya ve hayır demeye çağırıyoruz."

Açıklamanın imzacıları şöyle:

  1. Adana Kadın Danışma Merkezi Sığınmaevi Derneği (AKDAM)
  2. Adana Kadın Platformu
  3. AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı
  4. Akdeniz Antalya Aileleri Grubu
  5. Alevi Bektaş Derneği Kadın Meclisi
  6. Alevi Bektaşi Federasyonu Kadın Meclisi
  7. Alevi Kadınlar Birliği
  8. Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu’ndan Kadınlar
  9. Anadolu Kadın Hareketi Derneği
  10. Anka Üreten Kadın Derneği
  11. Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği-GALADER
  12. Ankara Kadın Platformu
  13. Antakya Kadın Dayanışması
  14. Antalya Kadın Danışma Merkezi Ve Dayanışma Derneği 
  15. Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği
  16. Avcılar Kadın Platformu
  17. Avrupa Alevi Kadınlar Birliği 
  18. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu
  19. Aydın Kadın Efeler Derneği
  20. Aydın LGBTİ+ Dayanışması
  21. Ayvalık Kadın İnisiyatifi
  22. Bir Kadın Bir Hayat Derneği
  23. Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu
  24. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
  25. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
  26. Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği
  27. Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Komisyonu
  28. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden Kadınlar
  29. Çanakkale Feminist Dayanışma
  30. Çanakkale Kadın Platformu
  31. Çanakkale Muaf LGBTİA+
  32. Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi
  33. ÇEKEV Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Evi Derneği
  34. Çukurova LGBTİ Dayanışma 
  35. Datça Kadın Platformu
  36. Demir Leblebi Kadın Derneği
  37. Demokratik Alevi Derneği’nden Kadınlar
  38. Demokratik Kadın Hareketi
  39. Denizli Kadın Platfomu
  40. Denizli LGBTİ Aileleri Grubu
  41. Denizli Soroptimist Kulübü
  42. Direnişin Renkleri
  43. DİSK Emekli-Sen Çanakkale Kadın Birimi
  44. DİSK Basın-İş’ten Kadınlar ve LGBTİ+’lar
  45. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi
  46. Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu
  47. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği
  48. Ege Kadın Buluşması Platformu
  49. Ekmek ve Gül
  50. Elder Kadın Danışma Merkezi El Emeğini Değerlendirme Derneği
  51. erktolia
  52. Eşit Yaşam Derneği
  53. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
  54. Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (EVKAD)
  55. Feminamfi
  56. Feminart Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği 
  57. Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği
  58. Foça Barış Kadınları
  59. Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği
  60. Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği 
  61. Günebakan Kadın Derneği
  62. Hacettepe Üniversitesi Kuir Araştırmalar Topluluğu
  63. Halkevci Kadınlar
  64. Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü
  65. Hatay Mor Dayanışma Kadın Derneği 
  66. Havle Kadın Derneği
  67. HEVİ LGBTi+ Derneği
  68. İKUİR
  69. İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu
  70. İnsan Hakları Derneği Aydın Şubesi Kadın Komisyonu
  71. İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi
  72. İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu
  73. İzmir Kadın Dayanışma Derneği 
  74. İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği 
  75. İzmir LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Grubu 
  76. Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi
  77. Kadın Çalışmaları Derneği 
  78. Kadın Dayanışması
  79. Kadın Dayanışma Vakfı
  80. Kadın Hakları Derneği
  81. Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şubesi 
  82. Kadın İşçi Dayanısma Derneği
  83. Kadın Koalisyonu Uluslararası Çalışma Grubu
  84. Kadın Kültür Sanat Edebiyat Derneği
  85. Kadın Meclisleri
  86. Kadın Partisi
  87. Kadın Savunma Ağı
  88. Kadın Yazarlar Derneği
  89. Kadın Zamanı Derneği
  90. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği 
  91. Kadınlar Birlikte Güçlü
  92. Kadınlarla Dayanışma Vakfı – KADAV
  93. KAHDEM
  94. Kahraman Kadınlar Kooperatifi
  95. Kampüs Cadıları
  96. Karaburun Kadın Platformu
  97. Kaos GL
  98. Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği 
  99. KAZETE Kadın Gazetesi
  100. Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu
  101. Keskesor Dersim LGBTİ+ Oluşumu
  102. Keskesor Van LGBTİ+ Oluşumu
  103. Kepez Özgür Kadın Dayanışması
  104. Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK) Kadın Meclisi
  105. Kırkyama Kadın Dayanışması
  106. Kırmızı Biber Derneği
  107. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
  108. Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği
  109. Kocaeli Kadın Platformu
  110. KuirAnka
  111. Kuir AYBÜ
  112. KuirMar (Marmara Üniversitesi LGBTİQAA+ Dayanışma Ağı)
  113. Kvinnofrigörelse I Förorten Stockholm
  114. Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği
  115. Lion Queer
  116. LİSTAG – LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği
  117. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği
  118. Mardin Şahmaran Kadın Platformu
  119. Mavigöl Kadın Derneği 
  120. Mersin Lgbt 7 Renk Derneği
  121. Mersin Bağımsız Kadın Derneği
  122. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
  123. Mor Dayanışma Kadın Derneği
  124. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
  125. Mor Sarmaşık
  126. Muamma LGBTİ+ Derneği
  127. Muğla Kadın Dayanışma Grubu
  128. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
  129. Özgür Renkler Derneği 
  130. Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği
  131. Patiska – Yaşlılıkta Kadın ve Teknoloji Platformu
  132. Puduhepa e.V.
  133. Rosa Kadın Derneği
  134. Sensiz Bir Eksik Derneği
  135. SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği
  136. Seyhan Kadın-Çocuk Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği 
  137. Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)
  138. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kadın Komisyonu
  139. Star Kadın Derneği
  140. Şanlıurfa Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
  141. Tarlabaşı Toplum Merkezi’nden Kadınlar ve LGBTİ+’lar
  142. TJA (Tevgera Jinên Azad/Özgür Kadın Hareketi)
  143. Toplumsal Rehabilitasyon Derneği’nden Kadınlar
  144. Türk Kadınlar Konseyi Derneği Denizli Şubesi
  145. Türk Kadınlar Birliği
  146. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
  147. Türkiye Gazeteciler Birliği Kadın ve LGBTİ  Komisyonu 
  148. Türkiye İşçi Partili Kadınlar
  149. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
  150. TÜKD Antalya Şubesi
  151. TMMOB Adana İKK Kadın Çalışma Grubu 
  152. TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu
  153. TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu
  154. Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
  155. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
  156. Uçan Süpürge Vakfı
  157. Urla Kadın Dayanışma Derneği
  158. Urla Kadın Platformu
  159. ÜniKuir Derneği
  160. Üniversiteli Feminist Kolektif 
  161. Yalnız Yürümeyeceksin 
  162. Yeni Demokrat Kadın
  163. Yeni Mahalle Kent Konseyi Kadın Meclisi
  164. Yoğurtçu Kadın Forumu
  165. 7 Renk LGBT Mersin
  166. 17+ Alevi Kadınlar
  167. 17 Mayıs Derneği
  168. 18 Haziran LGBTİ+ Dayanışma Derneği
  169. 29 Ekim Kadınları Derneği
  170. 78’liler Girişimi’nden Kadınlar
  171. 87 İnisiyatifi (87 Ayrımcılık ve Nefret Suçlarıyla Mücadele İnisiyatifi)’nden Kadınlar

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Yurtsever Hukukçular tarikat örgütlenmelerini, anayasa değişikliğini ve laikliği konuştu