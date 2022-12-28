171 kadın ve LGBT örgütünden açıklama: Anayasa değişikliğine hayır

171 kadın ve LGBTİ+ örgütü, AKP, MHP ve BBP'nin 9 Aralık tarihinde 336 milletvekili imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunduğu anayasa değişikliğine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Anayasanın “din ve vicdan hürriyeti” başlıklı 24. ve “ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddelerine ilişkin değişiklik önerilerini içeren teklife karşı muhalefet partileri “hayır” demeye çağrıldı.
"Kadın ve LGBTİ+ Örgütleri Olarak Muhalefet Partilerine Çağrımızdır: Anayasa Değişikliğine HAYIR!” başlıklı açıklamada "Önerilen haliyle değişiklik teklifi anayasanın ruhuna ve evrensel insan hakları normlarına açıkça aykırı ve ayrımcıdır. Ayrıca teklif anayasa yapım tekniği ve kamuoyunun gündemine getirilme biçimi bakımından da kabul edilemez niteliktedir" denildi.
Anayasa’da yapılması teklif edilen değişikliklerin Anayasa’nın eşitlik, laiklik ve insan haklarına saygılı olma ilkeleriyle temelden çeliştiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Konu kadınların, çocukların ve LGBTİ+ların hakları başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlere geldiğinde Anayasayı uygulamayan, ihlal eden, Anayasaya aykırı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek kadınların en temel haklarını yok sayanların Anayasa değişiklik teklifini reddediyoruz. “Erken evlilik” ya da “küçüğün rızası” adı altında çocuk istismarının yıllardır yasal olarak önünü açmaya çalışan, her fırsatta toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların kazanılmış haklarına saldıran, LGBTİ+’lara yönelik her gün nefret suçu işlenen bu siyasi ortamda anayasa değişikliği yapılamaz. Kadınların bedenleri, LGBTİ+ların onurları, insan hak ve hürriyetleri siyasi malzeme yapılamaz. Devletin görevi, İstanbul Sözleşmesi’nin de vurguladığı üzere, bütünlüklü politikalar geliştirip uygulayarak şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve LGBTİ+ları şiddetten uzaklaştırmak ve şiddet dolu ailelere hapsetmemektir Bu anayasa değişikliği teklifini temelden reddediyor, tüm kamuoyu ve muhalefeti bu teklife karşı durmaya ve hayır demeye çağırıyoruz."
Açıklamanın imzacıları şöyle:
- Adana Kadın Danışma Merkezi Sığınmaevi Derneği (AKDAM)
- Adana Kadın Platformu
- AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı
- Akdeniz Antalya Aileleri Grubu
- Alevi Bektaş Derneği Kadın Meclisi
- Alevi Bektaşi Federasyonu Kadın Meclisi
- Alevi Kadınlar Birliği
- Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu’ndan Kadınlar
- Anadolu Kadın Hareketi Derneği
- Anka Üreten Kadın Derneği
- Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği-GALADER
- Ankara Kadın Platformu
- Antakya Kadın Dayanışması
- Antalya Kadın Danışma Merkezi Ve Dayanışma Derneği
- Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği
- Avcılar Kadın Platformu
- Avrupa Alevi Kadınlar Birliği
- Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu
- Aydın Kadın Efeler Derneği
- Aydın LGBTİ+ Dayanışması
- Ayvalık Kadın İnisiyatifi
- Bir Kadın Bir Hayat Derneği
- Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu
- Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
- Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
- Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği
- Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Komisyonu
- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden Kadınlar
- Çanakkale Feminist Dayanışma
- Çanakkale Kadın Platformu
- Çanakkale Muaf LGBTİA+
- Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi
- ÇEKEV Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Evi Derneği
- Çukurova LGBTİ Dayanışma
- Datça Kadın Platformu
- Demir Leblebi Kadın Derneği
- Demokratik Alevi Derneği’nden Kadınlar
- Demokratik Kadın Hareketi
- Denizli Kadın Platfomu
- Denizli LGBTİ Aileleri Grubu
- Denizli Soroptimist Kulübü
- Direnişin Renkleri
- DİSK Emekli-Sen Çanakkale Kadın Birimi
- DİSK Basın-İş’ten Kadınlar ve LGBTİ+’lar
- Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi
- Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu
- Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği
- Ege Kadın Buluşması Platformu
- Ekmek ve Gül
- Elder Kadın Danışma Merkezi El Emeğini Değerlendirme Derneği
- erktolia
- Eşit Yaşam Derneği
- Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
- Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (EVKAD)
- Feminamfi
- Feminart Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği
- Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği
- Foça Barış Kadınları
- Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği
- Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği
- Günebakan Kadın Derneği
- Hacettepe Üniversitesi Kuir Araştırmalar Topluluğu
- Halkevci Kadınlar
- Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü
- Hatay Mor Dayanışma Kadın Derneği
- Havle Kadın Derneği
- HEVİ LGBTi+ Derneği
- İKUİR
- İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu
- İnsan Hakları Derneği Aydın Şubesi Kadın Komisyonu
- İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi
- İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu
- İzmir Kadın Dayanışma Derneği
- İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği
- İzmir LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Grubu
- Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi
- Kadın Çalışmaları Derneği
- Kadın Dayanışması
- Kadın Dayanışma Vakfı
- Kadın Hakları Derneği
- Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şubesi
- Kadın İşçi Dayanısma Derneği
- Kadın Koalisyonu Uluslararası Çalışma Grubu
- Kadın Kültür Sanat Edebiyat Derneği
- Kadın Meclisleri
- Kadın Partisi
- Kadın Savunma Ağı
- Kadın Yazarlar Derneği
- Kadın Zamanı Derneği
- Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
- Kadınlar Birlikte Güçlü
- Kadınlarla Dayanışma Vakfı – KADAV
- KAHDEM
- Kahraman Kadınlar Kooperatifi
- Kampüs Cadıları
- Karaburun Kadın Platformu
- Kaos GL
- Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
- KAZETE Kadın Gazetesi
- Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu
- Keskesor Dersim LGBTİ+ Oluşumu
- Keskesor Van LGBTİ+ Oluşumu
- Kepez Özgür Kadın Dayanışması
- Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK) Kadın Meclisi
- Kırkyama Kadın Dayanışması
- Kırmızı Biber Derneği
- Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
- Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği
- Kocaeli Kadın Platformu
- KuirAnka
- Kuir AYBÜ
- KuirMar (Marmara Üniversitesi LGBTİQAA+ Dayanışma Ağı)
- Kvinnofrigörelse I Förorten Stockholm
- Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği
- Lion Queer
- LİSTAG – LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği
- Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği
- Mardin Şahmaran Kadın Platformu
- Mavigöl Kadın Derneği
- Mersin Lgbt 7 Renk Derneği
- Mersin Bağımsız Kadın Derneği
- Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
- Mor Dayanışma Kadın Derneği
- Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
- Mor Sarmaşık
- Muamma LGBTİ+ Derneği
- Muğla Kadın Dayanışma Grubu
- Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
- Özgür Renkler Derneği
- Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği
- Patiska – Yaşlılıkta Kadın ve Teknoloji Platformu
- Puduhepa e.V.
- Rosa Kadın Derneği
- Sensiz Bir Eksik Derneği
- SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği
- Seyhan Kadın-Çocuk Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği
- Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)
- Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kadın Komisyonu
- Star Kadın Derneği
- Şanlıurfa Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
- Tarlabaşı Toplum Merkezi’nden Kadınlar ve LGBTİ+’lar
- TJA (Tevgera Jinên Azad/Özgür Kadın Hareketi)
- Toplumsal Rehabilitasyon Derneği’nden Kadınlar
- Türk Kadınlar Konseyi Derneği Denizli Şubesi
- Türk Kadınlar Birliği
- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
- Türkiye Gazeteciler Birliği Kadın ve LGBTİ Komisyonu
- Türkiye İşçi Partili Kadınlar
- Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
- TÜKD Antalya Şubesi
- TMMOB Adana İKK Kadın Çalışma Grubu
- TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu
- TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu
- Troida Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
- TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
- Uçan Süpürge Vakfı
- Urla Kadın Dayanışma Derneği
- Urla Kadın Platformu
- ÜniKuir Derneği
- Üniversiteli Feminist Kolektif
- Yalnız Yürümeyeceksin
- Yeni Demokrat Kadın
- Yeni Mahalle Kent Konseyi Kadın Meclisi
- Yoğurtçu Kadın Forumu
- 7 Renk LGBT Mersin
- 17+ Alevi Kadınlar
- 17 Mayıs Derneği
- 18 Haziran LGBTİ+ Dayanışma Derneği
- 29 Ekim Kadınları Derneği
- 78’liler Girişimi’nden Kadınlar
- 87 İnisiyatifi (87 Ayrımcılık ve Nefret Suçlarıyla Mücadele İnisiyatifi)’nden Kadınlar