Yurtsever Hukukçular tarikat örgütlenmelerini, anayasa değişikliğini ve laikliği konuştu

Yurtsever Hukukçular İstanbul Barosu Kültür Merkezi’nde düzenledikleri etkinlikte cemaat ve tarikat örgütlenmelerini, son anayasa değişikliğini ve laikliği konuştu.

Toplum ve Hukuk Söyleşileri kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinlik Av. Bade Başkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti ve akademisyen Fatih Yaşlı ile Av. Hülya Gülbahar konuşmacı olarak yer aldı.



'CHP'yi sağa çekerken daha muhafazakar söylemler geliştiriyor'

Fatih Yaşlı, yaptığı konuşmada "AKP bir anda anayasaya başörtü serbestisi getiriyoruz demedi. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda kimsenin anlayamadığı bir çıkışla yasa teklifi yapacaklarını söyleyerek bu konuyu kamuoyunun önüne getirdi" derken, "Meselenin daha genel bir çerçevesi var. Kılıçdaroğlu 5, 6 senedir partisini merkez sağa yerleştiren bir strateji izliyor. CHP'yi sağa çekerken daha muhafazakar söylemler geliştiriyor. Helalleşme meselesi çok net bir biçimde Türkiye tarihini sağcılık üzerinden okumanın ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti değerlerinin reddi, inkarı üzerine genel olarak Türk sağı ile helalleşme üzerine, sanki Türkiye'de sağcılar mağdur edilmiş ve sadece onlarla helalleşmek gerekiyormuş gibi bir yöntem geliştirildi. Kılıçdaroğlu herkes adına birilerinden özür diliyor ve helallik istiyor. Türkiye'nin sağcılaştırılması, CHP'nin sağa çekilmesi anlamında baktığımızda başörtüsü yasa değişikliği teklifi konusunda çıkış yapmak burada anlamlı yere oturmaktadır" ifadesini kullandı.

6 yaşındaki çocuğun istismarının ortaya çıkması sonrası yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Yaşlı, "Yine muhalefet tarikatler ve cemaatler konusunda da İsmailağa tarikatının hiçbir şekilde ismi geçmeksizin 6 yaşındaki çocuğun istismarını münferit bir olay gibi değerlendirip, 2 kişinin tutuklanmasıyla gündemlerinden düşürdü" dedi.

'Anayasada kıyafetin yer almaması gerekir'

Hülya Gülbahar ise yaptığı konuşmada 2010 anayasa referandumu ile birlikte yasama ve yargının yürütme erkine bağlandığına işaret etti. 2017 anayasa referandumunda ise yasama, yürütme ve yargının tek kişinin eline geçtiğini belirten Gülbahar, "Bu nedenle şimdiki taslak da çok uyumlu bir şekilde önümüze getiriliyor" dedi.

"Anayasada kıyafetin yer almaması gerekir. Anayasaya dini referans konulduğu zaman bunun devamının getirileceğinin sinyali veriliyor" diyen Gülbahar, "Dindar kadın/dindar olmayan kadın ayrımını ve de makbul kadın/makbul olmayan kadın ayrımı getiriliyor. Ayrıca herkese kıyafet serbestisi getiriliyor şeklindeki yoruma asla düşülmemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Aile kavramının değiştirilmesinde 'bir kadın ve bir erkek' denilmesine de karşı olmakla birlikte, erkek çok eşliliğine yol açacak şekilde uçu açık bir şekilde düzenleme yapılmakta" değerlendirmesinde bulunan Gülbahar, "Burada medeni kanunda bir atıf yapılmadığından ne evlilik yaşı düzenlenmekte ne de evlilik birliği üzerinden kadın ve erkeğin eşitliği düzenlenmektedir" dedi.

Söyleşi soru ve katkıların ardından son buldu.