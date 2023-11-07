Eski savcının Çataklı hakkındaki dilekçesinin dikkate alınmadığına dair habere erişim engeli

Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Barış Pehlivan'ın, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı hakkında Şubat ayında Cumhuriyet'teki yazısında verdiği detaya ilişkin haberimize erişim engeli getirildi.

Pehlivan, ilgili yazısında, "eski savcı Ömer Fatih Taze'ye 2005 yılında geçirmiş olduğu bir soruşturma kapsamında 'FETÖ' ile beraber aktif rol oynayarak yer değiştirme cezası verilmesini sağlayan kişilerden birinin Çataklı olduğunu" belirtmişti.

Pehlivan'ın yazısının bir bölümü şöyleydi:

"Ömer Fatih Taze diye bir eski savcı var. Birçok kez rüşvet / irtikap soruşturması geçirmiş ve cezalandırılmış bir eski yargı mensubu. Kendisine sorsanız, eski Fethullahçı olduğunu ve örgütten ayrıldığı için başının belaya girdiğini iddia ediyor.

Gel zaman git zaman...

Ne zamanki Fethullahçılar sanık sandalyesine oturmaya başlıyor, bu eski savcı Taze bir itirafçı oluyor. Öyle ki isim isim örgüt sohbetlerinde gördüğü devlet görevlilerini ifşa ediyor. Dahası, söyledikleri üzerinden birçok isme FETÖ’den hapis cezası veriliyor.

Şimdi...

O ifadelerden biri masamda.

Tarih: 25 Mart 2019.

Ömer Fatih Taze, Yargıtay’da sanık olan eski yargı mensuplarına dair yine tanık sandalyesinde. İfadesi Kahramanmaraş’tan talimatla alınıyor.

Ve bakın özetle neler diyor:

'Ben 1995 yılında hâkim adayı olarak mesleğe başladım. Eğitim merkezine gittiğimde o dönem cemaat olarak bilinen yapıyla tanıştım, eğitim merkezindeki arkadaşlar aracılığıyla bu yapıya dahil oldum, 2005 yılında bu yapıdan ayrıldım, yapıdan ayrıldığım için o tarihten 2015 yılına kadar da çeşitli idari soruşturmalara tabi tutuldum. İlk olarak 2007 yılında cumhurbaşkanlığı makamına Hakkâri ilinden bu yapıyı şikâyet ettim. (...)

(...) Çermik ilçesine ilk müfettiş geldi, isimsiz-imzasız olarak FETÖ tarafından gönderilen dilekçeler üzerine işleme başlanıldı, hakkımda rüşvet almak suçundan Diyarbakır’da dava açıldı. Bu davadan beraat etmeme rağmen cemaatin Ankara’daki yapılanmasının sahte sunumu ile hakkımda menfaat şayiasından yer değiştirme cezası verildi ve meslek hayatım bitirildi. (...)'

Çataklı için dilekçe

Bitmedi. Yargıtay’ın 'tanık' olarak dikkate aldığı eski savcı Taze, bakın kimin ismini veriyor:

'İsmail Çataklı 2005 yılında Çermik’te geçirmiş olduğum soruşturmada cemaatle beraber aktif rol oynayarak bana yer değiştirme cezası verilmesini sağlayan kişidir. Ve bu kişi hakkında ‘cemaatçidir’ şeklinde dilekçelerimde beyanlarım vardır. FETÖ mensubu olduğuna dair şüphelerimi belirttim, en hafifinden örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmesi nedeniyle bu kişinin yargılanması gerekir. Dilekçemde belirtmiş olduğum hususlardan dolayı İsmail Çataklı hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. (...)'"