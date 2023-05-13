Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den seçim mesajı

Seçime sayılı saatler kala ABD'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'seçimleri çalma' girişiminde bulunacağını belirterek "Kılıçdaroğlu buna izin vermezse Erdoğan onu da mı tutuklayacak?" sorusunu yöneltti.

Rubin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkler korkak ve yüreksiz mi olacak yoksa İranlıların 2009 yılında yaptığı gibi sokaklara mı çıkacak?" ifadelerine yer verdi.