Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den seçim mesajı

Seçime sayılı saatler kala ABD'den dikkat çeken bir mesaj geldi.
Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'seçimleri çalma' girişiminde bulunacağını belirterek "Kılıçdaroğlu buna izin vermezse Erdoğan onu da mı tutuklayacak?" sorusunu yöneltti.
Rubin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkler korkak ve yüreksiz mi olacak yoksa İranlıların 2009 yılında yaptığı gibi sokaklara mı çıkacak?" ifadelerine yer verdi.
Eger Erdogan secimleri calarsa, iki sorum olacak: Turkler korkak ve yureksiz mi olacaklar, yada Iranlilarin 2009 yaptigi gibi sokaklara cikacaklar. Sayet Kilicdaroglu Erdogan'in secimleri calmasina izin vermezse, Erdogan onudami tutuklayacak? #Turkiye #TurkeyElections @RTErdogan— Michael Rubin (@mrubin1971) May 13, 2023