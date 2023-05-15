Eski Pentagon yetkilisi Rubin: Seçimleri çalmaya çalışan Erdoğan'a yaptırım uygulanmalı

Türkiye'deki seçim sonuçları tüm dünyada yakından takip ediliyor. Batı'da yayımlanan çoğu analizin ve beklentinin aksine, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü seçimlerde önde çıkarken, cumhurbaşkanlığı seçimleri de ikinci tura kaldı.

Washington Examiner'da Türkiye seçimlerine ilişkin görüşlerini paylaşan eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, "Batı'nın Türkiye demokrasisini desteklemek için" Erdoğan, ailesi ve yandaşlarına yaptırım uygulaması gerektiğini ileri sürdü.

'Erdoğan tiyatro tertipledi, her mekanizmayı kullanıyor'

"Diktatörlerin iktidardan vazgeçmek konusunda her daim isteksiz olduğunu" ifade eden Rubin, "diktatörlerin hakimiyetlerini perçinlemek için seçimleri araç olarak kullandıkları" yorumunda bulundu. İran ve KDHC'deki seçimlerin bu duruma örnek teşkil ettiğini söyleyen Rubin, "Erdoğan'ın da benzer bir tiyatro tertip ettiğini" iddia etti.

Erdoğan'ın 'demokrasiyi tramvaya benzettiği' açıklamasını hatırlatan Michael Rubin, "Seçim sonuçlarının Türklerin demokrasi istemediği anlamına gelmediğini" ifade etti. "Erdoğan şimdi yolsuzluklarından ve beceriksizliğinden bıkanların oylarını geciktirmek, iptal etmek veya geçersiz saymak için elinden gelen her mekanizmayı kullanıyor" diyen Rubin, 'Batı nasıl yanıt vermeli?' sorusuna şu yanıtı veriyor:

'Seçimi meşru saymak, Erdoğan'a meşruiyet sağlar'

"Bazı yorumcular, Erdoğan'ı eleştirmenin yalnızca milliyetçi güçleri kendi tarafına çekmesini sağladığını savunarak sessiz kalmaya çağırıyor. Bunun basit bir nedeni var: Erdoğan'ın medya tekeli, yabancılar ne derse desin ya da ne yaparsa yapsın onun yalanlarını yayıyor. Erdoğan'ın rakiplerine karşı dürüst olma niyetine güvenmek aptalca. Seçimi meşru saymak, Erdoğan'a hasretini çektiği meşruiyeti sağlar. Türkiye'nin İran veya Rusya'dan pek de farklı olmadığını anlamanın zamanı geldi."

'Batı Erdoğan ve yakınlarına yaptırım uygulamalı'

Batı'nın 'B planı' olarak Türkiye'nin demokrasisini desteklemek için Erdoğan, ailesi ve yandaşlarına yaptırım uygulaması gerektiğini savunan Rubin, "Gerçekten demokrasi isteyen Türkleri desteklemek için B planı olarak Erdoğan, ailesi ve yandaşlarına birçok yaptırım uygulanmalı. Kendisi meşruiyet istiyor; lakin Erdoğan'ı hor görmekten başka bir şey yapılmamalı" dedi.