Eski papa iç içe üç tabut içinde defnedildi

2013 yılında istifa eden eski Papa 16. Benedictus, 31 Aralık tarihinde ölmesinin ardından Vatikan’da dün cenazeyle defnedildi.

Papa Francis'in liderlik ettiği cenazede Eski Papa’nın naaşı, geleneklere göre özel şerit ve mühürlerle kapatılarak iç içe üç ayrı tabuta konuldu. 16. Benedictus, Aziz Petrus Bazilikası’nın alt katındaki mezar odalarından birine defnedildi.

Cenazeye İtalya ile 16. Benedictus'un ülkesi Almanya’dan heyetlerin yanı sıra İspanya Kraliçesi Sofia, Belçika Kralı Philippe ve Kraliçesi Mathilde ile Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovenya'nın devlet liderleri katıldı.

16. Benedictus, 600 yıl sonra istifa eden ilk Papa olmuştu.