Eski Papa 16. Benedict öldü

Vatikan, eski Papa 16. Benedict'in 95 yaşında öldüğünü duyurdu.

Haber Merkezi

Vatikan, Eski Papa 16. Benedict'in öldüğünü açıkladı.

Benedict, istifa eden ilk papa olmuştu.

Benedict, WikiLeaks'in Vatikan'a ilişkin istismar, yolsuzluk belgelerini ifşa etmesinin ardından istifa etmişti