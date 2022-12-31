Vatikan, Eski Papa 16. Benedict'in öldüğünü açıkladı.
Benedict, istifa eden ilk papa olmuştu.
Benedict, WikiLeaks'in Vatikan'a ilişkin istismar, yolsuzluk belgelerini ifşa etmesinin ardından istifa etmişti
Haber Merkezi
Eski Papa 16. Benedict öldü
Vatikan, eski Papa 16. Benedict'in 95 yaşında öldüğünü duyurdu.
Haber Merkezi
Vatikan, Eski Papa 16. Benedict'in öldüğünü açıkladı.
Benedict, istifa eden ilk papa olmuştu.
Benedict, WikiLeaks'in Vatikan'a ilişkin istismar, yolsuzluk belgelerini ifşa etmesinin ardından istifa etmişti